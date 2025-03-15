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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Енисей
Уфа - Енисей: обзор матча 15 марта 2025
Уфа
15.03.2025, суббота, 12:00
Россия. Первая лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Енисей
79'
О. Кенфак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Енисей
Желтая карточка
К. Троянов
90'
+5
Желтая карточка
К. Троянов
90'
+5
90'
+1
Замена
Ю. Бавин
️️️️
А. Ломакин
Вторая желтая
А. Перченок
87'
Желтая карточка
О. Баклов
87'
Замена
В. Карпов
️️️️
Д. Стоцкий
81'
Замена
А. Анисимов
️️️️
Д. Корнюшин
81'
79'
ГОЛ! 0:1!
О. Кенфак
73'
Замена
Н. Богатырев
️️️️
М. Тихонов
Замена
Ш. Исаев
️️️️
Н. Мацхарашвили
68'
67'
Желтая карточка
М. Тихонов
62'
Замена
К. Ушатов
️️️️
А. Батырев
62'
Замена
А. Канаплин
️️️️
А. Мазурин
61'
Замена
О. Кенфак
️️️️
А. Гилязетдинов
Замена
В. Ложкин
️️️️
К. Муллин
61'
Желтая карточка
А. Перченок
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
7
Александр Перченок
ПВ
11
Артем Гуренко
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
6
Амир Батырев
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Уфа
71
Илья Свинов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
17
Андрей Анисимов
ОП
79
Константин Троянов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
40
Юрий Бавин
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
18
Александр Надольский
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
8
Александр Канаплин
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Баклов
44
Корнюшин
5
Кутин
45
Теняев
89
Стоцкий
15
Бочеров
20
Мацхарашвили
7
Перченок
88
Агеян
11
Гуренко
9
Муллин
4-1-3-3
50
Шамов
25
Эмерсон
5
Стежко
3
Цесь
33
Масловский
90
Ломакин
44
Тихонов
6
Батырев
87
Мазурин
75
Окладников
43
Гилязетдинов
7
Чуканов
89
Стоцкий
62
Карпов
62
Карпов
89
Стоцкий
44
Корнюшин
17
Анисимов
17
Анисимов
44
Корнюшин
20
Мацхарашвили
8
Исаев
8
Исаев
20
Мацхарашвили
9
Муллин
25
Ложкин
25
Ложкин
9
Муллин
44
Тихонов
55
Богатырев
55
Богатырев
44
Тихонов
90
Ломакин
40
Бавин
40
Бавин
90
Ломакин
6
Батырев
23
Ушатов
23
Ушатов
6
Батырев
43
Гилязетдинов
14
Кенфак
14
Кенфак
43
Гилязетдинов
87
Мазурин
8
Канаплин
8
Канаплин
87
Мазурин
Остались в запасе
Уфа
Енисей
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
79
Константин Троянов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
23
Станислав Антипин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
18
Александр Надольский
АП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
79
Константин Троянов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
18
Александр Надольский
АП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Уфа - Енисей
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Арсенал
- : -
05.12.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
4 : 1
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Лапатухин
(Москва)
Помощники судьи:
Максим Каюмов (Москва)
Александр Туркин (Астрахань)
Резервный судья:
Данил Каширин (Уфа)
Делегат:
Сергей Змиевский (Москва)
Инспектор:
Михаил Еровенко (Краснодар)
Стадион:
Нефтяник
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