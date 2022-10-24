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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Уфа
Енисей - Уфа: обзор матча 24 октября 2022
Енисей
24.10.2022, понедельник, 15:00
Россия. Первая лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Уфа
3'
А. Масловский
16'
А. Саная
45+2'
А. Ломакин
41'
В. Конюхов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Уфа
90'
+2
Желтая карточка
Э. Ботака-Иобома
88'
Желтая карточка
И. Темников
Замена
В. Стежко
️️️️
Н. Раздорских
79'
79'
Замена
Э. Касинтура
️️️️
А. Голубев
Замена
И. Умаев
️️️️
А. Саная
73'
Замена
Д. Самойлов
️️️️
А. Ломакин
69'
46'
Замена
Э. Ботака-Иобома
️️️️
В. Конюхов
46'
Замена
И. Кукушкин
️️️️
А. Чернов
46'
Замена
Р. Минаев
️️️️
К. Карп
46'
Замена
Д. Ортис
️️️️
А. Никитин
ГОЛ! 3:1!
А. Ломакин
45'
+2
41'
ГОЛ! 2:1!
В. Конюхов
Желтая карточка
В. Кичин
40'
38'
Желтая карточка
А. Голубев
ГОЛ! 2:0!
А. Саная
16'
11'
Желтая карточка
К. Карп
ГОЛ! 1:0!
А. Масловский
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
6
Руслан Фищенко
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Денис Попов
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
23
Данил Ахатов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
4-3-1-2
23
Антипин
13
Бардыбахин
33
Масловский
33
Феррейра
2
Кичин
21
Раздорских
8
Иванов
90
Ломакин
19
Глушков
75
Окладников
32
Саная
3-4-2-1
40
Чернов
33
Сухов
52
Конюхов
15
Плиев
11
Темников
6
Фищенко
55
Карп
3
Плиев
94
Евсеев
50
Голубев
7
Никитин
21
Раздорских
5
Стежко
5
Стежко
21
Раздорских
90
Ломакин
77
Самойлов
77
Самойлов
90
Ломакин
32
Саная
10
Умаев
10
Умаев
32
Саная
40
Чернов
81
Кукушкин
81
Кукушкин
40
Чернов
52
Конюхов
3
Ботака-Иобома
3
Ботака-Иобома
52
Конюхов
50
Голубев
17
Касинтура
17
Касинтура
50
Голубев
55
Карп
77
Минаев
77
Минаев
55
Карп
7
Никитин
70
Ортис
70
Ортис
7
Никитин
Остались в запасе
Енисей
Уфа
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
Главный тренер
Артем Горлов
23
Данил Ахатов
АП
24
Артем Погосов
ЛВ
Главный тренер
Денис Попов
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
Остались в запасе
23
Данил Ахатов
АП
24
Артем Погосов
ЛВ
Главный тренер
Артем Горлов
Главный тренер
Денис Попов
Статистика матча Енисей - Уфа
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
28.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Помощники судьи:
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Виктор Медведев (Москва)
Резервный судья:
Артем Петренко (Новосибирск)
Делегат:
Руслан Киселев (Томск)
Инспектор:
Николай Объедков (Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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