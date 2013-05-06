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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Уфа
Енисей - Уфа: обзор матча 06 мая 2013
Енисей
06.05.2013, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
0 : 1
Завершен
Уфа
70'
Д. Карлос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Уфа
90'
Замена
И. Гультяев
️️️️
А. Михеев
88'
Замена
А. Валикаев
️️️️
А. Киреев
Желтая карточка
О. Шалаев
81'
Замена
О. Шалаев
️️️️
С. Алексеев
80'
Замена
А. Алиев
️️️️
О. Лайзанс
73'
Замена
В. Пьянченко
️️️️
Л. Буш
73'
71'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Д. Голубов
70'
ГОЛ! 0:1!
Д. Карлос
Замена
В. Чадов
️️️️
В. Лешонок
68'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Олег Лайзанс
ЦП
7
Лауренциу Буш
ПВ
11
Алексей Базанов
ЦФ
27
Сергей Алексеев
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Уфа
1
Евгений Кобозев
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
90
Андрей Михеев
ЦП
6
Виллиам
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Енисей
77
Михаил Бородько
ВР
18
Евгений Круг
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
7
Василий Пьянченко
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Бородин
22
Шабаев
80
Качан
4
Никитин
27
Лебамба
15
Фатуллаев
9
Лешонок
14
Лайзанс
7
Буш
27
Алексеев
11
Базанов
4-1-4-1
1
Кобозев
44
Тишкин
88
Киреев
3
Аликин
36
Грачев
13
Засеев
7
Данилов
6
Виллиам
11
Карлос
90
Михеев
85
Голубов
27
Алексеев
18
Шалаев
18
Шалаев
27
Алексеев
7
Буш
7
Пьянченко
7
Пьянченко
7
Буш
14
Лайзанс
10
Алиев
10
Алиев
14
Лайзанс
9
Лешонок
15
Чадов
15
Чадов
9
Лешонок
90
Михеев
35
Гультяев
35
Гультяев
90
Михеев
88
Киреев
5
Валикаев
5
Валикаев
88
Киреев
85
Голубов
91
Заболотный
91
Заболотный
85
Голубов
Остались в запасе
Енисей
Уфа
18
Евгений Круг
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
77
Михаил Бородько
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
16
Михаил Барановский
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
17
Александр Васильев
ЦП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
18
Евгений Круг
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
77
Михаил Бородько
ВР
Остались в запасе
16
Михаил Барановский
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
17
Александр Васильев
ЦП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Енисей - Уфа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Рогулев
(Москва)
Стадион:
Центральный
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