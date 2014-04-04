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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Енисей
Уфа - Енисей: обзор матча 04 апреля 2014
Уфа
04.04.2014, пятница, 16:30
Россия. ФНЛ, 30 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
90+1'
А. Заболотный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Енисей
Желтая карточка
А. Засеев
90'
+4
ГОЛ! 1:0!
А. Заболотный
90'
+1
90'
Замена
С. Лебамба
️️️️
И. Шабаев
88'
Желтая карточка
Е. Качан
82'
Замена
И. Ламбарский
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
Желтая карточка
А. Киреев
79'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Д. Голубов
77'
76'
Замена
О. Лайзанс
️️️️
Е. Иванов
Замена
А. Василенко
️️️️
В. Кичин
58'
Замена
А. Валикаев
️️️️
А. Килин
55'
Желтая карточка
Д. Грачев
42'
Замена
М. Семакин
️️️️
Н. Жиляев
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
9
Иван Нагибин
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
9
Владимир Лешонок
ЛП
58
Сергей Рашевский
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Сергей Петренко
Уфа
23
Артем Леонов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Александр Василенко
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
6
Виллиам
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
14
Олег Лайзанс
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
4-1-3-1-1
1
Юрченко
2
Кичин
36
Грачев
88
Киреев
33
Сухов
13
Засеев
9
Жиляев
9
Нагибин
33
Гаракоев
18
Килин
85
Голубов
4-4-2
16
Бородин
22
Шабаев
33
Адамс
80
Качан
18
Марущак
83
Харитонов
58
Рашевский
8
Иванов
9
Лешонок
23
Лескано
15
Чадов
2
Кичин
4
Василенко
4
Василенко
2
Кичин
9
Жиляев
14
Семакин
14
Семакин
9
Жиляев
18
Килин
5
Валикаев
5
Валикаев
18
Килин
85
Голубов
91
Заболотный
91
Заболотный
85
Голубов
22
Шабаев
27
Лебамба
27
Лебамба
22
Шабаев
8
Иванов
14
Лайзанс
14
Лайзанс
8
Иванов
23
Лескано
19
Ламбарский
19
Ламбарский
23
Лескано
Остались в запасе
Уфа
Енисей
23
Артем Леонов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
6
Виллиам
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
20
Антон Полюткин
ЦЗ
79
Александр Плотников
ВР
15
Дмитрий Маляка
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Сергей Петренко
Остались в запасе
23
Артем Леонов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
6
Виллиам
ЦП
Остались в запасе
20
Антон Полюткин
ЦЗ
79
Александр Плотников
ВР
15
Дмитрий Маляка
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Сергей Петренко
Статистика матча Уфа - Енисей
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Динамо
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