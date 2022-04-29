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    Сергей Петренко

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Петренко
    Гражданство Россия
    Дата рождения 7 июля 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Енисей 19 5 9 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.11.2013 Сибирь 1 : 0 Енисей
    07.10.2013 Балтика 0 : 0 Енисей
    13.10.2013 Енисей 1 : 0 Луч
    18.10.2013 Салют 1 : 1 Енисей
    23.10.2013 Енисей 1 : 0 Торпедо
    27.10.2013 Арсенал 1 : 2 Енисей
    03.11.2013 Енисей 2 : 4 Мордовия
    10.11.2013 Сочи 4 : 2 Енисей
    23.11.2013 Спартак-Нальчик 1 : 0 Енисей
    10.03.2014 Енисей 0 : 0 Оренбург
    16.03.2014 СКА-Хабаровск 2 : 2 Енисей
    23.03.2014 Шинник 0 : 0 Енисей
    30.03.2014 Енисей 1 : 0 Химик
    04.04.2014 Уфа 1 : 0 Енисей
    09.04.2014 Енисей 4 : 1 Ангушт
    14.04.2014 Нефтехимик 3 : 2 Енисей
    30.04.2014 Енисей 0 : 2 Балтика
    05.05.2014 Луч 4 : 0 Енисей
    15.05.2014 Ротор 1 : 0 Енисей
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