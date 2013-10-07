Сергей Петренко - статистика
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Петренко
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|7 июля 1955
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Петренко
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|7 июля 1955
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Енисей
|19
|5
|9
|5
|Дата
|Матч
|17.11.2013
|Сибирь
|1 : 0
|Енисей
|07.10.2013
|Балтика
|0 : 0
|Енисей
|13.10.2013
|Енисей
|1 : 0
|Луч
|18.10.2013
|Салют
|1 : 1
|Енисей
|23.10.2013
|Енисей
|1 : 0
|Торпедо
|27.10.2013
|Арсенал
|1 : 2
|Енисей
|03.11.2013
|Енисей
|2 : 4
|Мордовия
|10.11.2013
|Сочи
|4 : 2
|Енисей
|23.11.2013
|Спартак-Нальчик
|1 : 0
|Енисей
|10.03.2014
|Енисей
|0 : 0
|Оренбург
|16.03.2014
|СКА-Хабаровск
|2 : 2
|Енисей
|23.03.2014
|Шинник
|0 : 0
|Енисей
|30.03.2014
|Енисей
|1 : 0
|Химик
|04.04.2014
|Уфа
|1 : 0
|Енисей
|09.04.2014
|Енисей
|4 : 1
|Ангушт
|14.04.2014
|Нефтехимик
|3 : 2
|Енисей
|30.04.2014
|Енисей
|0 : 2
|Балтика
|05.05.2014
|Луч
|4 : 0
|Енисей
|15.05.2014
|Ротор
|1 : 0
|Енисей