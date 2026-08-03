«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Ахматом»

В «Спартаке» остались недовольны работой арбитров в гостевом матче второго тура РПЛ против «Ахмата».
Московский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза Александре Дюкове.
Красно-белые попросили разобрать два спорных эпизода:
- назначенный пенальти в ворота «Спартака» за касание мяча рукой Кристофером Ву;
- неназначенный пенальти в ворота «Ахмата» за наступ на ногу Руслану Литвинову.
Матч в Грозном обслуживал Антон Фролов.
Спартаковцы на выезде одержали волевую победу со счетом 2:1.
Источник: Sport24