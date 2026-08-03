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  • «Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Ахматом»

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Ахматом»

Вчера, 22:22
11

В «Спартаке» остались недовольны работой арбитров в гостевом матче второго тура РПЛ против «Ахмата».

Московский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза Александре Дюкове.

Красно-белые попросили разобрать два спорных эпизода:

  • назначенный пенальти в ворота «Спартака» за касание мяча рукой Кристофером Ву;
  • неназначенный пенальти в ворота «Ахмата» за наступ на ногу Руслану Литвинову.

Матч в Грозном обслуживал Антон Фролов.

Спартаковцы на выезде одержали волевую победу со счетом 2:1.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Фролов Антон
Комментарии (11)
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FCSpartakM
1785786021
первый эпизод притянут за яички, а второй скажут, что ошибся. И чисто из-за того, что Спартак выиграл.
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Интерес
1785786254
Хорошее начало!!!К 30 туру самораспустимся.
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VVM1964
1785786880
Первый вопрос бесперспективен, а во втором обязаны признать очередную ошибку не в пользу Спартака - сколько их ещё будет !(((
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NewLife
1785788561
Не Эбите мозги, недоброжелатели😬
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Rad Meat
1785792895
С пенальти отмажут,с Литвиновым скажут на пятку же не наступи,просто бутцу снял во время игры.. Никто не видит,что ли,что до этого он ему под колено сзади ударил подогнув ноги... Зачем им камеры, они 5 минут смотрели удаление...либо есть либо нет...что там смотреть...?!?!!? Хотя на мой взгляд там удаления не было.. Просто жёлтая... Но пенка чистая на Литвинове...
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Rad Meat
1785793057
В общем клоуны не уехали...
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anatolich72
1785817296
50 на 50, скорее всего отмажут судеку
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zigbert
1785822583
Да просто судьи работали в этом матче без очков.
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