Газзаев не сомневается в своей победе на выборах. УЕФА представил логотип следующего чемпионата Европы. Дайджест событий дня

«Барселона» может приобрести капитана «Шахтера»

Защитник «Шахтера» Дарио Срна в январе может покинуть Донецк, перейдя в «Барселону». Каталонский клуб нуждается в усилении своей защитной линии опытным игроком. 34-летний хорватский футболист может получить краткосрочный контракт. Его переход в «Барселону» в качестве свободного агента мог состояться в начале сентября.

«Манчестер Юнайтед» нацелился на Дринкуотера

Полузащитник «Лестера» Дэнни Дринкуотера входит в интересы «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun. Клуб готов выложить за него около 30 миллионов фунтов стерлингов. Его приход может усилить позиции Поля Погба в атакующей схеме.

Стоит отметить, что Дринкуотер является воспитанником «Юнайтед». При этом, он ни разу не сыграл за основной состав. В прошедшем сезоне Дринкуотер сыграл за «Лестер» 37 матчей, забив три гола и сделав восемь передач.

У Газзаева нет сомнений в победе на выборах президента РФС

Известный российский тренер, кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев заявил, что уверен в своей победе на выборах, которые состоятся 24 сентября, а также выразил уверенность в том, что Россия проведет чемпионат мира-2018 года.

«Я провел переговоры с группой инвесторов и подписал договоры, согласно которым они будут помогать российскому футболу. Подробности, в случае избрания меня президентом, будут объявлены на специальной пресс-конференции. У нас нет сомнений, что мы выиграем выборы в РФС. И нет сомнений, что Россия проведет чемпионат мира-2018. ЧМ-2018 проводят ФИФА и местный оргкомитет, так что проблем не будет», – заявил Газзаев.

Отметим, что в выборах, помимо Газзаева, участие примут действующий президент РФС Виталий Мутко, президент РФПЛ Сергей Прядкин и президент ФНЛ Игорь Ефремов.

Газзаев: «Нужно менять систему всего РФС. В моей программе ранее все четко было прописано»

«Спартак» рекордно рано для себя вылетел из 1/16 Кубка России

«Спартак», потерпевший поражение от «СКА-Хабаровска» (0:1) в рамках 1/16 финала Кубка России, вылетел с этой стадии впервые за последние 10 лет.

В первой для клубов премьер-лиги стадии «Спартак» в последний раз вылетал еще в 2007 году, проиграв на выезде грозненскому «Тереку» по пенальти. Стоит отметить, что чаще всего непреодолимым препятствием для спартаковцев становилась 1/8 финала – в этом раунде красно-белые проигрывали шесть раз за последние десять лет.

Президент УЕФА представил логотип Евро-2020

Президент УЕФА Александер Чеферин представил логотип предстоящего Евро-2020. Также был представлен логотип Лондона.

За основной элемент бренда Евро-2020 взят мост – распространенный символ соединения и единства. В центре изображены кубок Анри Делоне и радостные болельщики. Логотип турнира связывает мостами 13 городов турнира. Центральное место на логотипе Лондона занимает знаменитый Тауэрский мост.

Напомним, Евро-2020 пройдет в 13 городах: Бильбао, Будапешт, Брюссель, Глазго, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Дублин, Мюнхен, Баку, Санкт-Петербург, Рим и Лондон.

Тренер «Ростова» признался, что у его клуба по-прежнему есть задолженности перед игроками

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц заявил, что у клуба есть задолженность по премиальным перед футболистами и тренерским штабом. Однако наставник отметил, что долгов по зарплате нет. «Безусловно, финансовая ситуация – одно из наших напряжений. Зарплату мы получили, но задолженности по премиальным 2014 – 2016 годов остались невыплаченными. Это одна из сложностей», – заявил Данильянц.

Агент Яя Туре объявил войну Пепу Гвардиоле

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал своем конфликте с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

«Если Пеп Гвардиола хочет войну, он ее получит. Ему не нравится мое мнение? А чего он ждал после того, как поступил так с Яя? Я сказал так, потому что чувствую, что Пеп мстит Яя. К несчастью для Гвардиолы, мы живем в мире, где у каждого есть свобода слова.

Пепу не нужны игроки-личности. Ему нужны те, кто боится его, и делает все, что он говорит. Прибыв в Манчестер, он первым делом начал борьбу против Харта и Яя – двух главных игроков клуба. Харт – вратарь сборной Англии, Яя становился лучшим игроком Африки четыре раза. Оба были сильными личностями в раздевалке, и это не нравилось Гвардиоле.

Когда приходишь в гости, нужно относиться к хозяевам с уважением. Нельзя прийти в чужой дом и попросить хозяев его покинуть. Так он поступил и в «Барселоне». Он вынудил Это‘О уйти. Ибрагимович, купленный за 57 миллионов фунтов, был продан всего за 18 миллионов.

Извинюсь ли я? Что ж, жизнь научила меня никогда не говорить «никогда». Но извинится ли Пеп перед Яя? А перед Хартом и Пеллегрини? Посмотрите, как он поступил с Пеллегрини. Он согласился возглавить клуб, когда прежний тренер еще боролся за титулы . Коллеги должны уважительно относиться друг к другу, особенно в Англии, где важно быть джентльменом.

Яя профессионал. Он будет делать все, что от него требуется, а в конце сезона покинет клуб с высоко поднятой головой. Если «Сити» хочет платить футболисту, который не играет, то это их проблемы.

Но когда контракт закончится, он расскажет правду о Гвардиоле, и фанатам «Манчестер Сити» она не понравится», – сказал Селюк.

Пеп стоп. Как агент поругался с Гвардиолой и оставил Яя Туре без футбола

«Динамо» забило четыре мяча в ворота «Ростова», ЦСКА вылетел от «Енисея» и другие результаты в Кубке России

Кубок России. 1/16 финала.

Спартак-Нальчик (Нальчик) — Краснодар (Краснодар) 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Ари, 48. 0:2 – Лаборде, 86.

Предупреждения: Макоев, 19.

Енисей (Красноярск) — ЦСКА (Москва) 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Чернов, 43. 1:1 – Миланов, 58. 2:1 – Ломакин, 83.

Енисей: Опарин, Гультяев, Чернов, Чичерин, Васильев, Ланин, Ломакин (Иванов, 85), Алиев, Фатуллаев, Малоян (Коротаев, 89), Камеш.

ЦСКА: Чепчугов, Хосонов, А. Березуцкий, Набабкин, Алибеков, Гордюшенко, Натхо, Ионов, Чалов (Жамалетдинов, 75), Миланов, Страндберг.

Предупреждения: Набабкин, 34.

Судья: Николай Волошин (Смоленск)

Динамо (Москва) — Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:0 (3:0)

Голы: 0:1 – Рыков, 6. 0:2 – Гуйе, 18 (в свои ворота). 3:0 – Маркелов ,45. 4:0 – Темников, 90+2.

Динамо: Нарубин, Морозов, Рыков, Хольмен, Терехов, Катрич (Темников,66), Сапета (к). Зотов (Кузьмин, 57), Маркелов, Панченко, Бечирай (Погребняк, 46)

Ростов: Медведев, Скопинцев, Христис, Папа Гуйе (к), Кондрюков, Киреев (Сиденко,68), Препелицэ, Саид, Вебер, Байрамян, Ходунов (Шаповалов, 52)

Предупреждения: Ходунов, 5; Саид, 58; .

Сибирь (Новосибирск) — Томь (Томск) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Качан, 118.

Незабитый пенальти: Погребняк, 45

Предупреждения: Кудряшов, 34; Рухаиа, 49; Тен, 64; Макаренко, 101.

Челябинск (Челябинск) — Урал (Екатеринбург) – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Чантурия, 15. 0:2 – Конате, 35. 0:3 – Чантурия, 55 (с пенальти).

Предупреждения: Быстров, 81.