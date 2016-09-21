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Судьи
Главный судья:
Юрий Апонасенко (Москва)

Челябинск - Урал

21.09.2016, Среда, 14:00 мск Челябинск, стадион Центральный Россия. Кубок, 1/16 финала Челябинск - Урал
Товарищеские матчи 2014

21 июня, суббота 18:00 Урал 3:1 Челябинск
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