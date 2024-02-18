Он оформил хет-трик на «Парк де Пренс», а спустя два месяца переехал в Париж – помните россиянина, разрывавшего «ПСЖ»?

Перед переходом в «Пари Сен-Жермен» едва не завершил карьеру.

Почти 20 лет назад ЦСКА грохнул «ПСЖ» на переполненном стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Команды схлестнулись в заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов. ЦСКА нужно было во что бы то ни стало побеждать – лишь такой исход оставлял москвичам шансы на выход в плей-офф. Парижане тоже остро нуждались в победе. В первом матче между этими клубами сильнее оказалась команда Валерия Газзаева – 2:0, голами тогда отметились Сергей Семак и Вагнер Лав.

В Париже эта атакующая связка сработала вновь. В начале матча бразилец выдал шикарный пас на Семака, но Сергей не смог переиграть голкипера. Зато на 28-й минуте все сложилось в пользу ЦСКА: еще одна отличная передача от Вагнера, рывок капитана, едва заметный удар и – 1:0. Незадолго до перерыва хозяева поля провели чуть ли не первую в этом матче атаку – и сразу добились успеха. Фабрис Панкрат воспользовался нерасторопностью защитников и добил мяч в ворота.

Второй тайм начался для москвичей с красной карточки, которую получил Дейвидас Шемберас. Но гости сохранили игровую инициативу и не позволили «ПСЖ» реализовать большинство. На 64-й минуте Семак подхватил мяч в штрафной соперника и пробил – точно в цель. А семь минут спустя атакующий полузащитник оформил хет-трик, завершив сольный проход эффектным ударом. Трибуны встретили этот гол оглушительным свистом – фанаты обрушили гнев на своих игроков, которые на фоне ЦСКА выглядели вялыми и безыдейными.

Москвичи победили – 3:1, но в плей-офф Лиги чемпионов так и не вышли. Второе место в группе занял «Порту», обыгравший в заключительном туре «Челси» – 2:1. Парижане финишировали на последнем месте и не вышли вообще никуда. Европейские СМИ на следующий день уничтожали «ПСЖ» и восхваляли ЦСКА.

Sky: «Русские показали французам, как надо играть в футбол».

Le Parisien: «Команда пережила позорное унижение. От этого поражения останутся шрамы».

L’Equipe сравнил поражение «ПСЖ» с разгромом французского войска в сражении на Березине. В ноябре 1812 года русские, по сути, полностью уничтожили «Великую армию» Наполеона.

Сам Семак после окончания матча на «Парк де Пренс» выглядел не очень довольным. «Гораздо приятнее было бы, если бы результат этой игры позволил нам выйти из группы. Тогда он точно был бы одним из самых запоминающихся в жизни», – заявлял капитан красно-синей команды. Как оказалось, та встреча стала для Семака последней в футболке ЦСКА.

Селекционный отдел «ПСЖ» просто не мог проигнорировать успехи российского полузащитника и включил Семака в свой шорт-лист. Тогда клуб еще не был финансовым гигантом. Катарский фонд выкупил «ПСЖ» лишь семь лет спустя. А в 2004-м средняя линия команды выглядела не очень статусно. В стартовом составе того самого матча с ЦСКА вышли Марио Йепес, Лорик Цана, Эдуар Сиссе и Модест М'Бами.

В «ПСЖ» изучили возможность трансфера Семака, провели переговоры с ЦСКА и с самим футболистом. В конце января 2005 года стороны оформили сделку. Московский клуб получил вполне приличные по тем временами 2,5 миллиона евро. Интересно, что Сергей незадолго до перехода в «ПСЖ» подумывал о завершении карьеры. 28-летний хавбек устал от бесконечных сборов и размышлял над тем, чтобы все бросить и хорошенько отдохнуть. Но ради переезда в Париж россиянин отложил эти планы на будущее.

Семак ушел из ЦСКА и не поучаствовал в блестящей весенней еврокубковой кампании команды. Столичный клуб разбил всех соперников в плей-офф Кубка УЕФА, добрался до финала и одолел там «Спортинг».

Семак в тот момент уже играл бок о бок с Педру Паулетой и Жеромом Ротеном на «Парк де Пренс». Российского полузащитника пригласили в клуб с подачи главного тренера «ПСЖ» Вахида Халилходжича. Впрочем, под руководством боснийского тренера Семак провел лишь два матча. Дебютировал в игре с «Монако» 30 января 2005-го. Россиянин вышел в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте. «ПСЖ» уступил в гостях – 0:2. В следующем туре парижане проиграли уже на своем поле – также 0:2. Семак провел на поле весь матч. После той встречи Халилходжич был уволен.

Команду возглавил Лоран Фурнье. Новый тренер по достоинству оценил универсализм Семака и активно использовал игрока в самых разных амплуа. Россиянин действовал и в центре полузащиты, и на флангах, и даже в нападении. В том сезоне Сергей провел за «ПСЖ» 14 матчей и забил один гол. Он отличился в концовке домашнего поединка с «Ниццей». Семак ворвался в штрафную соперника слева и точно пробил низом, сделав счет 3:0 в пользу хозяев поля.

«ПСЖ» финишировал на 9 месте в чемпионате Франции и остался без еврокубков. По ходу следующего сезона в команде вновь сменился тренер. На этот раз выполнение задачи доверили Ги Лякомбу. При нем Семак также регулярно выходил на поле. Сергей вполне мог продолжить карьеру в Париже или перебраться в другой европейский клуб. СМИ сообщали об интересе к Семаку со стороны заклятого врага «ПСЖ» – «Марселя», а также «Бенфики», «Галатасарая», «Фенербахче» и «Трабзонспора». Но Семак предпочел вернуться в Россию. Выгодное предложение хавбеку сделал футбольный клуб «Москва». Парижане тоже остались довольны сделкой – в качестве компенсации они получили 3 миллиона евро (по данным Transfermarkt).

Много лет спустя Семак в одном из интервью признал, что покинул «ПСЖ» слишком рано. Можно было задержаться в Париже еще на несколько лет и постараться стать одним из лидеров команды. Вспоминая жизнь во Франции, хавбек отмечал прекрасные футбольные поля и красивые стадионы, на которых ему довелось поиграть. А еще рассказал, что так и не освоил французский язык.

Теперь Семак живет в Санкт-Петербурге – городе, который очень похож на Париж. В «Зените» у тренера все стабильно – больших побед и титулов в избытке. В 2018-м, еще возглавляя «Уфу», Семак признавался, что хочет когда-нибудь вернуться во французскую столицу и поработать там в качестве тренера. «Но я не расстроюсь, даже если просто приеду как турист, чтобы посмотреть город» – подытожил тогда Сергей Богданович.

Как говорят французы: «Ne jamais dire jamais» – «Никогда не говори никогда».