«Сколько баб у него было! Он любил то одну, то другую, то третью. И в итоге прогорел» – много удивительных историй о великом советском футболисте

В испанском аэропорту его встречали три тысячи восторженных болельщиков.

Он начинал играть в футбол на позиции нападающего. Рослый паренек выступал за «Смену» в родной Астрахани. Команда готовила футболистов для «Волгаря». В атаке юноша был не очень успешен. Найти свою позицию на поле ему помог случай. Как-то раз зимой он пришел на тренировку минут за 20 до ее начала. От нечего делать подошел к воротам. Тренер заметил игрока и предложил: «Давай сегодня в рамке тебя попробуем». Попробовали. Получилось. С этого дня и начался большой и славный футбольный путь Рината Дасаева.

Любовь к красно-белым цветам Дасаеву привил отец – страстный болельщик. Файзрахман Салимович поддерживал и футбольную, и хоккейную команду «Спартака». Впрочем, взрослая карьера Дасаева-младшего началась не в московском клубе. Вратарь набирался опыта в «Волгаре». Уже во втором сезоне стал основным голкипером этой команды. А потом, в 21 год, Ринат получил приглашение из Тарасовки.

«Спартак» тогда переживал непростые времена – вылетел из Высшего дивизиона. Спартаковская карьера Дасаева началась в 1977 году с Первой лиги. Николай Старостин доверил спасение команды чистокровному динамовцу – Константину Бескову. Под маститого тренера «Спартак» заметно обновил состав, пригласив игроков со всей страны. Дасаев приехал из Астрахани, Георгий Ярцев – из Костромы, Сергей Шавло прилетел в Москву из Риги.

Как известно, Бесков с ходу вернул команду в элитный дивизион. Основным вратарем команды тогда был опытный мастер – Александр Прохоров, лучший голкипер СССР 1974 и 1975 годов. Поначалу Дасаев проигрывал конкуренцию. Но своего шанса дождался и умело им воспользовался. В 1978 году, уже играя за «Спартак» в Высшей лиге, Прохоров допустил несколько результативных ошибок и попросил Бескова временно вывести его из состава. Константин Иванович поставил в ворота Дасаева, и молодой голкипер довольно быстро доказал свою надежность и стрессоустойчивость.

В 1979-м новый «Спартак» вернул себе звание чемпиона страны. Дасаев стал одним из лидеров команды и попал в престижный список 33 лучших футболистов СССР под номером 1 на своей позиции. В том чемпионате он провел сразу 14 сухих матчей. Как известно, великие голкиперы часто стараются разработать свой игровой стиль. Лев Яшин, например, стал настоящим первопроходцем, изменив представление об игре вратаря. Подробно об этом мы рассказывали в недавней статье.

Дасаев также стремился к тому, чтобы найти и отточить вратарские приемы, расширяющие возможности футболистов этого амплуа. Дасаев вспоминал, что Бесков учил его бросать мяч руками, а не ногами. Такие передачи получались гораздо более точными и позволяли команде быстрее начинать контратаки.

Ринат Файзрахманович старался во время матча руководить не только действиями обороны, но и полузащитниками и даже нападающими. По его словам, вратарю очень хорошо виден весь рисунок игры. А потому голкипер должен активно подсказывать партнерам.

А еще Дасаев регулярно использовал не очень популярный в те времена прием: он прерывал атаки соперника, бросаясь за мячом ногами вперед. Классическая вратарская школа в СССР предписывала выполнять этот технический элемент совсем по-другому. Другой великий вратарь, Владимир Маслаченко, нередко критиковал Дасаева и призывал Рината прыгать за мячом «так, как положено» – руками вперед. Молодой футболист возражал и говорил, что использует свой вариант лишь в некоторых случаях – когда того требует игровая ситуация.

Как известно, победителей не судят. И Дасаев своей блестящей карьерой доказал, что экспериментировал не зря. В «Спартаке» он провел десять лет. Завоевав в первый же свой полноценный сезон с командой чемпионство, вратарь потом долго не мог повторить этот успех. Он вновь взял золото Высшей лиги СССР лишь в 1987-м. Дасаев шесть раз выигрывал приз лучшему голкиперу страны. В 1988-м его признали лучшим вратарем мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. В том году Дасаев завоевал вместе со сборной страны серебро чемпионата Европы в ФРГ. А потом перешел из «Спартака» в испанскую «Севилью».

Дасаев признавался, что мог продолжить карьеру в одном из топ-клубов. Причина, по которой знаменитый голкипер оказался в команде из Андалусии, довольно банальна. И речь тут, конечно, не о красно-белых цветах, объединяющих «Спартак» и «Севилью». Просто клуб предложил за игрока больше денег, чем конкуренты. «Реал» хотел меня взять за миллион долларов, – вспоминал вратарь – было ещe предложение от «Манчестер Юнайтед». Я мог выбрать и другую команду. Но тут только вопрос в деньгах. «Севилья» дала больше денег, и, соответственно, я тоже получил больше всех денег. В то время не имело значения, куда переходить. На запад уезжали исключительно для того, чтобы заработать, и совершенно по барабану, «Реал» это будет или ещe какой-либо клуб».

Агент Владимир Абрамов в интервью «Спорт-Экспрессу» раскрыл подробности той сделки. Трансфером Дасаева со стороны СССР занимался «Совинтерспорт» – организация, созданная как раз для того, чтобы отправлять советских спортсменов за рубеж. Со стороны «Севильи» в сделке участвовала швейцарская фирма «Дорна». «Спартак» хотел получить за вратаря 3 миллиона долларов. В итоге договорились на 2 миллиона. На переговоры и подготовку документов ушел целый месяц. В те времена игрокам из СССР за границей полагалась лишь малая часть от выделяемой клубом зарплаты. Дасаев, например, получал 700 евро в месяц, вспоминает Абрамов. Остальное забирал тот самый «Совинтерспорт». Существовало правило, по которому спортсмен не мог зарабатывать больше, чем советский посол. Со временем система поменялась. Футболисты стали получать по 10% от суммы своего трансфера. Дасаеву выплатили за раз 315 тысяч долларов. Лучший вратарь мира стал самым богатым спортсменом Советского Союза.

Дасаев играл за «Севилью» на протяжении трех лет. Руководство клуба рассчитывало, что со знаменитым вратарем команда сможет побороться за золото чемпионата Испании. Не вышло – лучшим достижением клуба в тот период стало шестое место, благодаря которому севильцы попали в число участников Кубка УЕФА.

Советский футболист жил в Испании на широкую ногу. По словам Абрамова, Дасаев обожал местное пиво, а еще – общество прекрасных дам. «Сколько баб у него было! Жена обижалась. В итоге развелись, нашла себе испанца. Переехала в Сарагосу. А Дасаев любил то одну, то другую, то третью. Даже уставал от этой суеты. Года через полтора прогорел» – вспоминает агент.

Игровую карьеру великий вратарь завершил в 1991 году. Поначалу нефутбольная жизнь приносила Дасаеву сплошные разочарования. Он остался без работы и денег. Пробовал себя в бизнесе, но успеха в этом деле не снискал. А потом в его жизни случилась судьбоносная встреча. Он познакомился с официанткой по имени Мария. Она ничего не смыслила в футболе и понятия не имела, кто такой Ринат Дасаев. Ее отец, работавший таксистом, принял бывшего игрока как родного. Помогал как мог – то, советом, то деньгами. «Мария спасла меня, вытащила из бездны, – рассказывал Дасаев в интервью для «Комсомольской правды». – Тяжело было психологически. Я не люблю проигрывать, второе место мне не по душе. Привык быть первым».

В конце 90-х Дасаев с семьей вернулся в Москву. Работал с вратарями дубля в «Спартаке». Входил в тренерский штаб сборной России, возглавляемый Георгием Ярцевым. Основал Академию футбола и вратарского искусства.

Сейчас великому вратарю 66 лет.

«Бомбардир» продолжает рассказывать вам о легендарных футболистах, выступавших в СССР. Специально для поклонников таланта Александра Мостового мы подготовили статью о советском периоде в карьере «Царя». Как и всегда, ждем ваших комментариев. До встречи!