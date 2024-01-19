Выбирал между футболом и хоккеем, играл за ЦСКА и не хотел переходить в «Спартак» – неожиданные факты об Александре Мостовом

«Царь». Начало.

Александр Мостовой – один из самых узнаваемых, цитируемых и обсуждаемых людей российского футбола. Когда речь заходит о его игровой карьере, болельщики обычно вспоминают сверхуспешный период Мостового в «Сельте». Техничный полузащитник был лидером испанской команды, забивал много голов, в том числе грандам – «Реалу» и «Барселоне». Памятны и его матчи за сборную России. Он играл на нескольких крупных турнирах – ЧМ-1994 и Евро-1996. Поехал и на чемпионат Европы 2004 года, но сыграл там лишь в одном матче и покинул расположение национальной команды из-за конфликта с главным тренером – Георгием Ярцевым. В сегодняшней статье мы расскажем о гораздо более раннем этапе в карьере Александра. Он долго и успешно выступал в европейских чемпионатах, но свои самые престижные титулы выиграл еще в СССР, представляя «Спартак». А вы слышали, что Мостовой вполне мог связать свою судьбу не с футболом, а с хоккеем? Интересно, стал бы он тогда «Царем»? Кто знает...

... 12-летний Саша Мостовой ехал с отцом на электричке в сторону Савеловского вокзала. В этот день у талантливого паренька был запланирован просмотр в школе ЦСКА. Но вот незадача: мальчишка до последнего не мог определиться, куда ему направиться – в футбольный манеж или на ледовую арену? Мостовой-младший одинаково хорошо обращался и с мячом, и с шайбой. Отец, Владимир Яковлевич, достал из спортивной сумки коньки – их он взял в правую руку, в левую – кеды. И сказал: решай раз и навсегда, что выбираешь? Саша подумал и указал на кеды. Так начался его большой футбольный путь.

В ЦСКА Мостовой обучался игровому мастерству, но в основной состав так и не попал. В 1984 году клуб вылетел в Первую лигу, дубль команды ликвидировали. В основу брали одного-двух игроков за сезон, Мостовой в списках на повышение не значился. Нужно было принимать решение о своем будущем. К Александру подошел один из тренеров ЦСКА и предложил перейти в команду «Красная Пресня», которой в то время руководил молодой тренер Олег Романцев. Футболист согласился.

«Красная Пресня» выступала во Второй лиге. Мостовой идеально вписался в команду. Техничный, умный игрок сразу же стал одним из ее лидеров. Кстати, именно в «Пресне» хавбек получил первые серьезные деньги – ему платили 60 рублей в месяц. Почти всю зарплату Саша отдавал родителям.

Мостовому так нравилось в этой команде, что он совсем не хотел что-то менять. И когда полузащитника позвали на повышение в «Спартак», юноша даже немного расстроился. Как вспоминал Мостовой в своей книге «По прозвищу Царь», перспектива оказаться в «народной» команде его поначалу пугала. Но он сумел перебороть страх. Попал в дубль «Спартака», а потом дебютировал за основу. Команду тогда тренировал великий Константин Бесков. Дебют случился в начале 1987 года. 18-летний Мостовой вышел на замену в домашнем матче с «Кайратом». Как потом вспоминал будущий «Царь», больше всего ему запомнилась атмосфера на московском стадионе «Динамо», где в тот день играли команды. Полные трибуны – сорок тысяч болельщиков – шумели и гнали спартаковцев вперед. Мостовой появился на поле при счете 2:1 в пользу «Спартака» и, по его словам, вроде бы, ничего не испортил. Эти же цифры горели на табло и после финального свистка.

Так началась карьера Мостового в «Спартаке». На клубной базе в Тарасовке его подселили к Ринату Дасаеву, лидеру команды и лучшему вратарю страны. Голкипер сразу взял шефство над новичком. Мостовому не потребовалось много времени на адаптацию в команде – спартаковский футбол с быстрыми комбинациями, стеночками и забеганиями идеально подходил для Александра. В первый же год Мостовой стал со «Спартаком» чемпионом СССР и получил приз лучшему дебютанту высшей лиги.

После этого Бескова на посту главного тренера сменил Романцев. Под руководством молодого тренера Мостовой закрепился в основном составе команды и стал одним из ее лидеров.

Всего в «Спартаке» Мостовой провел пять сезонов. Помимо того самого, дебютного чемпионства в 1987-м, Мостовой брал золото в 1989-м. В 1990-м и 1991-м попадал в тройку лучших футболистов страны по данным еженедельника «Футбол-Хоккей». В 144 официальных матчах за команду забил 48 голов. Пожалуй, самый запоминающийся гол Мостового за «Спартак» случился 21 апреля 1990 года. Московский клуб тогда принимал харьковский «Металлист» в чемпионате СССР. Играли на ярком искусственном поле спортивного комплекса «Олимпийский». «Спартак» в тот день разгромил соперника 6:0. Шестой гол на 87 минуте забил Мостовой. Он продемонстрировал выдающуюся технику работы с мячом. Находясь в штрафной соперника, хавбек несколько раз укладывал защитников на газон. Рядом с Мостовым находились сразу семь игроков «Металлиста», но никто из них не смог остановить полузащитника. В какой-то момент он ловко прокинул мяч между двумя игроками соперника, вбежал во вратарскую и точно пробил – блестящий, выдающийся, феноменальный гол.

Александр Мостовой за всю карьеру не провел ни одного матча в чемпионате России. Он покинул команду еще до распада Советского Союза – отправился в португальскую «Бенфику». Интересно, что в то время, в 1991 году, «Спартак» еще не заключал со своими игроками профессиональных контрактов. Мостовой мог покинуть клуб бесплатно. Но представители «Бенфики», как говорят, поступили честно – провели переговоры и заплатили за хавбека 1 миллион долларов.

Мы продолжаем рассказывать вам о легендарных футболистах, выступавших в СССР. В недавней статье вспоминали о ярких и даже драматичных событиях в карьере Льва Яшина. Великий вратарь едва не завершил свои выступления из-за провала сборной на ЧМ-1962, а потом, год спустя, выиграл «Золотой мяч». Если вам интересны такие статьи, оставляйте комментарии – о ком еще вам хотелось бы прочитать. Благодарю за внимание и до встречи на «Бомбардире»!