Он едва не завершил карьеру, а через год получил «Золотой мяч» – вспоминаем факты из биографии величайшего советского футболиста

Львом Яшиным восхищались даже перуанские школьники.

«В школе мы все подражали Яшину. Его называли «Черным пауком», а нас, по аналогии, – «аранитас», то есть паучками». Это слова журналиста из Перу Лоренсо де Чосики, который много лет живет в России, обожает футбол и комментирует матчи РПЛ для испаноговорящей публики. В детстве он был вратарем школьной команды и, как и другие перуанские пацаны, старался копировать манеру игры великого голкипера. Я сделал интервью с Лоренсо летом прошлого года. Он рассказывал, что еще в детстве полюбил далекую, казавшуюся недосягаемой страну. У этой любви было ровно две причины. Он восхищался Яшиным и Юрием Гагариным.

Популярность Льва Ивановича выходила далеко за пределы футбола. Он был одним из символов СССР. Высокий, статный, с широкой лучезарной улыбкой. Принято считать, что вратари в любой команде существуют как бы сами по себе. Но Яшин был другим – компанейским, добродушным. Он легко находил общий язык с самыми разными людьми. И с молодыми игроками, которые приходили в «Динамо», и с иностранными футбольными звездами. Многие журналисты в своих статьях сейчас вспоминают о дружбе Яшина с Францом Беккенбауэром. Жаль, что повод для публикации таких историй печален: легендарный немецкий защитник умер 8 января этого года в возрасте 78 лет.

Конечно, большинство из современных любителей футбола не застали период игровой карьеры Яшина. Свой прощальный матч он провел более полувека назад – в мае 1971 года. Лев Иванович в тот день играл за сборную, в которую вошли представители московского, киевского и тбилисского «Динамо». В соперниках была сборная мира с Гердом Мюллером, Бобби Чарльтоном, Христо Боневым и другими легендами в составе. Яшин покинул поле в тот момент, когда динамовцы вели со счетом 2:0. Без своего лидера команда преимущество не удержала. Матч завершился вничью 2:2.

В чем же заключалась уникальность игры Яшина? Почему даже сейчас, столько лет спустя, футбольная общественность признает Льва Ивановича безоговорочно лучшим вратарем в истории? Почему только ему покорилось уникальное достижение – ни до него, ни после ни один голкипер не получал главную индивидуальную награду мирового футбола – «Золотой мяч». А Яшин получил.

Есть общеизвестные факты о «Черном пауке». Пишут, что он полностью изменил роль голкипера в футболе. Яшин первым из игроков этого амплуа начал активно двигаться по всей штрафной площади. До него вратари действовали на линии штрафной и вводили мяч в игру только ногами. Лидер «Динамо» не боялся экспериментов – пробовал вводить мяч рукой, стремясь увеличить точность передач. Активно руководил действиями защиты, что тоже было в те времена необычным явлением для вратарей. Яшин умел просчитывать действия соперников на несколько ходов вперед. Часто он начинал прыжок ещe до того, как оппонент наносил удар, угадывая траекторию полета мяча по характерным движениям нападающего – постановке корпуса, развороту стопы и т.д. Ещe один великий советский футболист, Эдуард Стрельцов, в своей книге «Вижу поле...» рассказывал о том, как ему приходилось придумывать нестандартные приемы, чтобы застать Яшина врасплох. Оказывается, именно во время игры против «Динамо» нападающий впервые попробовал выполнить в штрафной соперника пас пяткой. Впоследствии такой трюк стал его фирменным элементом. Только за счет таких неожиданных решений можно было справиться с идеальной защитой, выстроенной голкипером.

Даже гении совершают ошибки – банальная, но правильная мысль. Более того, курьезные, а иногда и нелепые моменты в карьере великих игроков чаще всего лишь подчеркивают их мастерство, заслуги и талант. Мы видим эти эпизоды и объясняем сами себе: эти легендарные футболисты – тоже люди. Они нервничают перед важными матчами и иногда теряют концентрацию на фоне усталости или житейских проблем. Известно, что в одном из своих первых матчей за «Динамо» Лев Иванович знатно напортачил. Это была товарищеская игра против сталинградского «Торпедо». Вратарь соперника сильно выбил мяч на половину поля динамовцев. Никто из полевых игроков на верховую передачу не откликнулся. Мяч так и долетел до штрафной, в которой находился Яшин. 20-летний голкипер бросился на перехват, но столкнулся со своим же защитником. В итоге – падение и курьезный пропущенный гол. В тот день «Динамо» проиграло: 1:5.

Лев Иванович долго переживал из-за той ошибки. Тогда он еще не научился быстро забывать о неудачах и переключаться на новые задачи. Хорошо, что юношу сразу же не «зачехлили», отправив набираться опыта в другую команду, а оставили с основой. Одним из наставников Яшина стал вратарь «Динамо» Алексей Хомич. Он поддерживал талантливого парня и передавал ему свой игровой опыт.

В 1962 году Яшин едва не завершил карьеру. Он пропустил два мяча от чилийцев в четвертьфинале чемпионата мира. И в том, и в другом случае вратарь вполне мог выручить свою команду, но не справился с довольно простыми, на первый взгляд, ударами. Уже потом стало известно, что голкипер в самом начале поединка получил сотрясение мозга. Тогда в футбольном мире замены не были предусмотрены, так что вратарю пришлось играть, несмотря на сильное головокружение. Сборная СССР проиграла и покинула турнир. В Советском Союзе такой результат признали позором, а главным виновником неудачи выставили Яшина. И как тут не вспомнить поговорку про то, сколько шагов разделяют любовь и ненависть. Пресса раскритиковала футболиста. Целый год Лев Иванович не играл за сборную. В своей автобиографии он вспоминал: «Лишь когда мы приземлились дома, я впервые узнал, что чемпионат мира проиграл Яшин. Вот когда мне представился удобный случай в полной мере оценить силу печатного слова».

Но важно другое. Спустя год после того турнира голкипер не только смог отвоевать место в составе сборной, но и добился невиданных результатов. Отыграл на ноль за сборную мира против англичан на «Уэмбли», а потом, по итогам 1963 года, получил тот самый «Золотой мяч».

По работе я часто посещаю домашние матчи московского «Динамо». Всегда приезжаю на уютный новенький стадион с удовольствием. На этой арене чувствуется дух Яшина. Он везде – на билбордах в коридорах, на клубной атрибутике, которую покупают болельщики. Нередко я вижу маленьких детей в футболках с портретом Льва Ивановича. Ни я, ни эти дети не видели великого вратаря на футбольном поле. Но мы помним. И гордимся.

Спасибо Вам за все, Лев Иванович.

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