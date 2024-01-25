«Его победный мяч был как полет Гагарина» – рассказываем об авторе самого важного гола в истории советского футбола

«Он надевал наколенник для устрашения соперников – показывал, что с этой ноги удар у него смертельный».

10 июля 1960-го года. Париж. Стадион «Парк де Пренс». В тот день в столице Франции почти без перерыва лил дождь. На мокрый газон вышли футболисты из СССР и Югославии. Именно эти национальные команды пробились в финал первого в истории чемпионата Европы. Центральным нападающим советской сборной в решающем матче был 23-летний Виктор Понедельник. Он играл с белым наколенником. Среди болельщиков ходила легенда, что форвард надевал защитный элемент для устрашения соперников. Показывал им: вот с этой ноги удар у меня смертельный. На самом деле все было гораздо прозаичней. Понедельник часто травмировал колено, поэтому и защищал его во время матчей.

В день финала Виктор, соблюдая личные приметы, не стал бриться, а за обедом отказался от первого блюда.

Сборная Югославии распечатала ворота Льва Яшина на 43 минуте. Гол забил Милан Галич. Сразу после перерыва Слава Метревели сравнял счет. Дождь усиливался. Югославы играли жестко – нещадно били соперников по ногам. Несколько раз досталось и Понедельнику. Наколенник и двойные щитки не спасали его от жестких подкатов. Основное время матча завершилось вничью. Наступила дополнительная получасовка. На 113 минуте советские футболисты провели атаку, ставшую победной. Метревели бросил в прорыв Михаила Месхи, тот навесил в штрафную площадь, и Понедельник в прыжке ударом головой поразил ворота. Этот гол называют самым важным в истории сборной СССР. А еще говорят, что тот удар нападающего был сродни полету Гагарина. И это вовсе не кажется преувеличением.

После окончания финального матча игроки сборной получили призовые – по 200 долларов каждый. Понедельник рассказывал, что купил в Париже на эти деньги искусственную шубу жене и вещички детям. Чемпионов Европы чествовали в ресторане прямо на Эйфелевой башне. Игроки пили шампанское и любовались великолепными видами. А потом к Понедельнику подошел солидный пожилой мужчина в костюме-тройке. Он поднял бокал за победу советской сборной, а потом предложил Понедельнику перейти... в мадридский «Реал». Это был президент клуба Сантьяго Бернабеу. Говорят, что в тот вечер испанец охотился и за другими игроками – Яшиным, Нетто, Метревели. Но, как мы знаем, абсолютно все футболисты той золотой сборной СССР вернулись на Родину.

Биография Виктора Понедельника искрит интереснейшими историями. Его увлечение футболом началось в столице Грузии. Туда юный Витя отправился во время Великой Отечественной войны. В родном городе будущего чемпиона, Ростове-на-Дону, шли ожесточенные бои. Семья будущего футболиста (все, кроме отца, отправившегося на фронт) переехала в Тбилиси. Поселились в доме неподалеку от стадиона «Динамо». Понедельник проводил много времени, наблюдая за матчами с участием местных мастеров. Начал играть в футбол и сам. Во дворе у парней не было ни ворот, ни мячей. Бегали босиком. Использовали, как водится, все, что попадало под руку: пустые консервные банки, чулки набитые соломой.

После окончания войны отец Виктора вернулся к родным в Тбилиси, и семья отправилась в Ростов. Там Понедельник-младший гонял мяч со сверстниками на пустырях. Талант парня быстро разглядели, и он попал в команду «Буревестник» к тренеру Юрию Гребенюку. Витя занимался футболом тайком от родителей – те не поощряли увлечение сына. Уходя из дома, он говорил маме: «Иду заниматься теннисом» (женщина признавала только этот вид спорта). «Мама, милая моя мама, когда она узнала, что я хожу играть в футбол, ничего не сказала отцу, только попросила: «Сынок, будь поосторожней», – рассказывал Виктор Владимирович.

Его отец, кстати, долгое время и не догадывался, насколько серьезным было увлечение сына. В 19 лет Виктора пригласили в «Торпедо» – заводскую команду завода «Ростсельмаш». Первый же матч Понедельника в основном составе получился международным. Торпедовцы принимали финский клуб «Ваасан Палосэура». Юный нападающий перед игрой нервничал так, что даже не мог завязать бутсы – настолько сильно у него тряслись руки. Но после свистка судьи о начале матча волнение исчезло. Понедельник видел только мяч и ворота соперников. Форвард забил единственный гол в той встрече. «Торпедо» победило – 1:0. Отец Виктора, профессиональный журналист (собкор «Известий» по Северному Кавказу) узнал об успехе сына из... газеты. Открыл утром «Советский спорт» и прочитал о победном голе молодого нападающего.

Первый вызов в сборную Понедельник получил перед ЧМ-1958 года. Тогда он выступал за «Ростсельмаш». До него в национальную команду никогда не приглашали футболистов, игравших на таком уровне – в третьем по силе дивизионе чемпионата страны. На мундиаль тогда Виктор не поехал. Помешала травма. Его звездный час наступил через два года.

В сборной Понедельник быстро сдружился со Львом Яшиным. Помогло общее увлечение. Как-то раз к Виктору подошел тренер Гавриил Качалин. Спросил: «Витя, ты рыбак?» Форвард опешил: «С детства живу на Дону – конечно». – «Тогда от тренерского совета к тебе просьба. Пока идет период подготовки, ты в день игры не ходи на зарядку, а бери удочки и иди со Львом Ивановичем на рыбалку». У лучшего вратаря мира была традиция: перед каждым матчем, и в Союзе, и за границей, он отправлялся рыбачить. Яшин и Понедельник ловили рыбу везде, где только можно. Добрались даже до Тихого океана. Это было во время чемпионата мира в Чили.

Футбольная судьба как-то занесла Понедельника в Бразилию. Удивительное дело – армейский игрок, много лет выступавший за ростовский СКА, отправился в Рио-де-Жанейро вместе с... московским «Спартаком»! Тогда подобный «трансфер» казался почти невероятным. К московской команде нападающего прикомандировало начальство. Предполагалось, что советские футболисты будут перенимать футбольное мастерство у кудесников мяча. Спартаковцы и примкнувший к ним Понедельник жили в отеле. Неподалеку на большом поле почти круглосуточно играли в футбол уличные команды. Понедельник рассказывал, что больше всего поразился виртуозностью техники этих «диких» игроков. Мальчишки из городских трущоб порой показывали такие трюки, что дух захватывал даже у профессионалов из далекого СССР.

Понедельник закончил игровую карьеру в 29 лет. Опять вмешалась та самая травма колена. В составе СКА форвард провел почти две сотни официальных матчей и забил более пятидесяти голов. Про него говорили: «Этот нападающий отличается прекрасной игрой головой, сильнейшим ударом с обеих ног, умением выбрать выгодную позицию в штрафной площади соперника, агрессивностью и решительностью».

С футболом Виктор Владимирович не расставался до конца жизни. Работал в «Ростсельмаше» – начальником команды и старшим тренером. Пробовал себя и в качестве журналиста (видимо, сказались отцовские гены). Сотрудничал с «Советским спортом», был главным редактором еженедельника «Футбол-Хоккей». Написал четыре книги.

Великий бомбардир оставался последним живущим игроком из той золотой команды, выигравшей чемпионат Европы в 1960-м году. Виктор Владимирович скончался в декабре 2020 года после продолжительной болезни. Ему было 83 года.

Понедельника часто спрашивали о происхождении его необычной фамилии. И с этим тоже связана любопытная история. Предки футболиста после отмены крепостного права бежали на Кубань. Вольную им составлял человек, бывший в изрядном подпитии. В графу «фамилия» он почему-то вписал день недели. Все крестьяне, получавшие в тот день документы, стали «Понедельниками».

Мы продолжаем цикл историй о великих советских футболистах. Подготовили статью о ярких и даже драматичных событиях в карьере Льва Яшина. Великий вратарь едва не завершил свои выступления из-за провала сборной на ЧМ-1962, а потом, год спустя, выиграл «Золотой мяч». Рассказали и о другом выдающемся голкипере – Ринате Дасаеве. В том числе и о его несостоявшемся переходе в «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Специально для поклонников таланта Александра Мостового изучили советский период в карьере «Царя».

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