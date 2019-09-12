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    Гавриил Качалин

    Тренер
    Имя Гавриил
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Качалин
    Гражданство СССР
    Дата рождения 4 января 1911
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    СССР 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.06.1979 СССР 2 : 1 Югославия
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