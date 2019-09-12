Тотти, Алдаир, Кандела и Булыкин сыграли матч с детьми в Центре дворового футбола

Легендарные футболисты провели урок и матч для детей в Центре дворового футбола имени Гавриила Качалина.

В матче приняли участие экс-форвард «Ромы», чемпион мира в составе сборной Италии Франческо Тотти, а также его бывшие одноклубники: чемпион мира и Европы в составе сборной Франции защитник Венсан Кандела и чемпион мира в составе сборной Бразилии защитник Алдаир.

Также с детьми играл экс-нападающий сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин.

Алдаир и Кандела завершили карьеру в 2009 году.

Тотти играл до 2017 года.

Булыкин провел последний матч в 2014-м.