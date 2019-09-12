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    Тотти, Алдаир, Кандела и Булыкин сыграли матч с детьми в Центре дворового футбола

    Легендарные футболисты провели урок и матч для детей в Центре дворового футбола имени Гавриила Качалина.

    В матче приняли участие экс-форвард «Ромы», чемпион мира в составе сборной Италии Франческо Тотти, а также его бывшие одноклубники: чемпион мира и Европы в составе сборной Франции защитник Венсан Кандела и чемпион мира в составе сборной Бразилии защитник Алдаир.

    Также с детьми играл экс-нападающий сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин.

    • Алдаир и Кандела завершили карьеру в 2009 году.
    • Тотти играл до 2017 года.
    • Булыкин провел последний матч в 2014-м.

    Источник: Sport24

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