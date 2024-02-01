Он ждал дебюта пять с половиной месяцев, а потом вышел и стал главной звездой – помните единственного россиянина, игравшего за «Барселону»?

«Заходишь в раздевалку – и никого не нужно представлять. Ты знаешь всех в лицо».

30 августа 1994 года. Один из ресторанов в центре Барселоны. Совершенно случайно за соседними столиками оказались два футбольных человека. Один из них – 26-летний полузащитник из России, Игорь Корнеев. Несколько часов назад он зашел в офис «Эспаньола», будучи игроком этой команды, а вышел уже свободным агентом. Стороны расторгли контракт. Корнееву нравилось в «Эспаньоле» – там было много россиян: Дмитрий Галямин, Андрей Мох, Дмитрий Кузнецов. За три неполных сезона Игорь настрелял 21 гол – достойный показатель для полузащитника. А потом команду возглавил Хосе Антонио Камачо и постепенно стал избавляться от российских игроков. В тот самый день, 30 августа, Корнеев официально остался без работы.

В ресторане бывший хавбек «Эспаньола» увидел знакомого – Тони Брюинса Слота, помощника главного тренера «Барселоны» Йохана Кройфа. Кажется, именно такие встречи называют судьбоносными. Корнеев и Слот разговорились, Игорь рассказал о своих делах. Голландец, считавшийся выдающимся футбольным аналитиком, выслушал игрока, немного поразмыслил и сказал: «Ничего не обещаю, но жди звонка». Через два дня Корнеев уже подписывал с «Барселоной» контракт по схеме «1+3».

Команда, в которую перешел полузащитник, была по-настоящему легендарной. Действующие чемпионы Испании и финалисты Лиги чемпионов. Клуб, за который выступали Рональд Куман, Пеп Гвардиола, Микаэль Лаудруп и Христо Стоичков.

Корнеев рассказывал о первых впечатлениях от той команды: «Заходишь в раздевалку – и никого не нужно представлять. Ты знаешь всех в лицо». А еще хавбек отмечал, что никогда – ни до, ни после «Барсы» – не выступал за команду, которая так виртуозно играла в пас. «Я получал мяч каждую минуту-полторы», – восхищался Корнеев.

Игорь понимал, что с ходу попасть в основной состав «Барсы» было нереально. Хавбек тренировался со звездами, а играл за «Барселону Б». Испанские журналисты тогда предполагали, что россиянин будет играть на позиции Лаудрупа и конкурировать с датчанином. Их манеру игры считали схожей. На самом деле, как выяснилось позже, Кройф рассматривал Корнеева в качестве замены Ромарио, который покинул команду в конце 1994-го года. В те времена в испанском футболе действовал жесткий лимит на легионеров – одновременно на поле могли находиться лишь три иностранца.

Дебюта за основу Игорю пришлось ждать пять с половиной месяцев. Он тренировался, впитывал клубный дух, привыкал к требованиям Кройфа. 15 января 1995-го хавбек вышел на поле «Камп Ноу» в стартовом составе против «Логроньеса». В том матче он выполнял функции разыгрывающего. Корнеев и Хаджи располагались на месте инсайдов, а впереди играл Хорди Кройф. Россиянину не потребовалось много времени, чтобы блеснуть своим мастерством. Он выдал две голевые передачи, а «Барса» победила – 3:0.

«Отличная игра Корнеева не стала для меня откровением. Я знаю его возможности – это футболист с громадным потенциалом», – говорил после матча Йохан Кройф. Игорь получил самую высокую оценку среди всех участников встречи от издания Sport – «восьмерку» по десятибалльной шкале. А El Mundo Deportivo вышла с заголовком «Корнеев блещет на «Камп Ноу». Вот уж действительно – дебют мечты.

Увы, развить свой успех в следующей встрече Корнееву не удалось. Полузащитник вновь получил место в основе. Но одолеть «Альбасете» каталонцам не удалось – команды сыграли вничью 2:2. Россиянин провел невыразительный матч и получил от газеты Marca низкую оценку. Уже в следующем туре на позиции Корнеева играл вернувшийся после дисквалификации Христо Стоичков, а Игорь занял место на скамейке запасных.

Вспоминая о самых ярких матчах Корнеева за «Барсу», нельзя не упомянуть первый четвертьфинал Лиги чемпионов, в котором каталонцы сыграли вничью 1:1 с «ПСЖ». В первом тайме россиянин выдал изумительный пас на Чики Бегиристайна. Испанец выскочил один на один с голкипером, но арбитр остановил атаку, усмотрев в этом эпизоде нарушение правил. После перерыва Корнеев разыграл стенку со Стоичковым, а потом отпасовал на того же Бегиристайна, и хавбек забил – на этот раз по правилам.

«Барселона» тогда не смогла выйти в полуфинал. В ответном матче парижане победили 2:1. Корнеев в той встрече участия не принимал. Кройф подолгу «мариновал» игрока на скамейке запасных. «Барса» в том сезоне играла не лучшим образом, и тренер искал виноватых. «Корнеев не показывает всего, на что способен. Особенно в решающие моменты матча. Он не вносит посильного вклада в игру команды», – говорил о россиянине голландец.

Кройф чаще всего использовал Корнеева на правом фланге полузащиты. Много лет спустя россиянин признавался, что на этой позиции ему было трудно проявить свои лучшие качества. «Было тяжеловато, ведь когда в центральной зоне привыкаешь к свободе, то потом непросто перестроиться. Выходи я в середине, то мог бы принести больше пользы атаке», – говорил хавбек. С другой стороны, в той команде был такой подбор игроков и такая конкуренция, что сам факт появления на поле уже можно было считать большим успехом.

В мае 1995-го испанские СМИ сообщили, что Кройф начал строить новую команду, в которой не видит ни Стоичкова, ни Корнеева. Руководство клуба предлагало россиянину продлить контракт и отправиться в аренду. Игорь отказался. Впоследствии он называл это решение самой большой ошибкой в карьере.

За «Барселону» Корнеев провел 12 матчей. Он остается единственным российским футболистом, который играл за основной состав этого великого клуба.