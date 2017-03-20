ФИФА запросила допинг-пробы игроков сборной России. Венгер не покинет «Арсенал». Дайджест событий дня

Подтвердились слухи о стимулировании «Локомотива» «Зенитом»

Информация, согласно которой «Зенит» перевел денежные средства на счета «Локомотива» за ничью в матче 20-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:1), подтверждена сегодня корреспондентом ТАСС Максимом Алланазаровым. «Зенит» перевел средства за матч со «Спартаком». Есть информация, что деньги на счет игроков, тренеров «Локомотива» упали. «Локомотив» помог «Зениту» приблизиться к «Спартаку». В общем, «Зениту» есть за что заплатить, а Семину на что погулять. Думаю, «Зенит» продолжит стимулировать соперников «Спартака», – сказал журналист. Позже эта новость на сайте «Спорт FM» была удалена.

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ФИФА будет перепроверять допинг-пробы игроков сборной России

ФИФА запросила допинг-пробы футболистов сборной России, которые были взяты во время чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Российская национальная команда в полном составе попала в список независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

«К нам приходило два запроса. По ним мы направили всю требуемую информацию о спортсменах в WADA, всего там более двадцати человек», – сказала Камила Шафеева – сотрудник РУСАДА.

Газзаев раскритиковал судейство в РФПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, а ныне – заместитель председателя комитета Госдумы РФ по спорту Валерий Газзаев – резко высказался по поводу судейских решений, упомянув недавний матч «Зенита» с «Амкаром».

«Я считаю, что судейство в нашем чемпионате отвратительное. Безусловно, гол петербуржцев надо было засчитывать. Да и пенальти на Артеме Дзюбе был однозначно. Печально, что после каждого тура главной темой для разговоров становятся не игра команд, интересные тактические задумки или прекрасные индивидуальные действия игроков, а судейство. Российский футбольный союз должен обратить на это пристальное внимание», – уверен Газзаев.

Дзюба не смог тренироваться из-за проблем с коленом

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пропустил тренировку сборной России, а затем и покинул расположение команды из-за проблем с коленом. В минувшее воскресенье он отыграл весь матч 20-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (2:0) и приехал в сборную с повреждением, а теперь будет вынужден пройти медобследование в Москве. Российской команде предстоит сыграть две контрольные встречи – 24 марта с Кот-д'Ивуаром в Краснодаре и 28-го с Бельгией в Сочи.

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«Краснодар» пополнится защитником из ФНЛ

Защитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко продолжит карьеру в клубе РФПЛ будущим летом. В интервью после матча 27-го тура первенства ФНЛ с «Балтикой», который завершился со счетом 0:0, игрок сообщил, что подписал контракт с «Краснодаром». «Контракт вступает в силу с 1 июня, подписан на 4 года. Насколько знаю, «Краснодар» уже перевел деньги за мой трансфер», – рассказал Грицаенко. Ранее этим 21-летним футболистом интересовался «Спартак».

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Капитана «Дерри Сити» нашли мертвым в своем доме

Ужас в ирландском футболе. 27-летний капитан клуба «Дерри Сити» Брайан Макбрайд скончался в своем собственном доме. Это случилось на следующий день после разгромной победы над «Дрогедой» – 4:0. Причины смерти не сообщаются. Это уже вторая трагедия, коснувшаяся клуб чуть больше чем за год. В феврале прошлого года от рака умер 33-летний форвард Марк Фаррен – рекордсмен «Дерри» по количеству голов.

Венгер передумал уходить из «Арсенала»

Крепитесь, фанаты «канониров». Арсен Венгер не хочет покидать пост главного тренера «Арсенала» и, возможно, продлит контракт еще на один год. Ранее сообщалось, что французский специалист готов уйти из клуба по окончании сезона. Известно, что руководство «Арсенала» рассматривало вариант с назначением на пост главного тренера команды Томаса Тухеля, который работает в дортмундской «Боруссии». На данный момент «Арсенал» занимает шестое место в АПЛ.

«Барселона» зовет Аллегри

Следующим тренером «Барселоны» может стать Массимилиано Аллегри, который сейчас возглавляет «Ювентус». Каталонский клуб вступил в переговоры со специалистом, предложив ему контракт на 8,5 миллионов евро в сезон. С «Ювентусом» Аллегри связан соглашением до лета 2018 года. Нынешний главный тренер «Барселоны» Луис Энрике ранее объявил, что покинет свой пост по окончании текущего сезона.