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    Кого еще может натурализовать РФС. Реальные кандидаты для сборной России


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    Голосов: 6
    20.03.2017 11:55
    В этот раз в сборную России вызвали сразу трех натурализованных легионеров. «Бомбардир» напоминает, кто дополнит этот список при необходимости.

    Ари

    «Локомотив»

    В России: с 2010-го

    «Пожелаю Федуну вот что: надеюсь, что буду забивать «Спартаку» и дальше», − Ари троллит «Спартак», дает интервью, где закрывает бывшие клубы, и более-менее регулярно колотит голы. В общем, бразилец давно и полностью освоился в русском футболе. Из «Спартака» он уходил после скандала, где якобы замешана некая тропическая болезнь. Из «Краснодара» − тоже, только причина была в нежелании клуба продавать игрока, хотя сам клуб все отрицает. Посмотрим, как будет с «Локомотивом», где пока ему, кажется, все нравится.

    Ари уже 31, хотя на поле он по-прежнему в порядке. Одна проблема − пока он в аренде в «Локо» до конца сезона. Терять неплохого игрока так легко – обидно, но нужен крепкий аргумент, чтобы летом парень остался в России. Выданное гражданство все прояснит. Лишних форвардов для сборной не бывает.

    Майкон

    «Локомотив»

    В России: с 2010-го

    Майкон играл за сборную Бразилии U-20 и даже гонял на чемпионат мира, где забил два гола немцам в четвертьфинале. В перспективах маячила взрослая команда, но через год после того турнира Майкон улетел в другую часть света в какой-то таинственный Lokomotiv Moscou и выпал из бразильской жизни. С тех пор он до сих пор рассчитывает на приглашение в сборную − о чем сказал в ноябре, − но шансов на это почти нет. Зато сборная России − это хороший крепкий вариант, чтобы все-таки попробовать футбол международного уровня и поехать на крупное соревнование. Вероятно, в российской команде он не станет основным, но резерв для такого уровня − уже достойный результат. Нашей сборной Майкон пригодится, если будут барахлить фланги. А рано или поздно они точно будут барахлить.

    Маурисио

    «Зенит»

    В России: с 2010-го

    Год назад более-менее все были уверены: «Зенит» берет у «Терека» Маурисио, потому что его натурализуют. Но нет. За годы в России бразилец был награжден медалью «За заслуги перед Чеченской республикой», получил автомобиль в подарок от Рамзана Кадырова и поработал таксистом для клубного канала «Зенита», зато так и не дождался багровой книжки с двуглавым орлом. В сентябре Маурисио сам заявил, что хочет играть за сборную России. Он знает многих ее основных игроков, понимает, как устроен русский футбол и хорошо делает любую работу в полузащите. РФС, в чем дело?

    Маурисио Перейра

    «Краснодар»

    В России: с 2013-го

    Интересный вариант для запаса. Перейра − наверное, самый незаметный герой «Краснодара». Несколько лет он был в тени Вандерсона, Жоаозиньо, Смолова, Мамаева и других звезд клуба, но при этом всегда приносил пользу. Либо забивая важные голы, когда другие не могли. Либо выполняя большой объем работы в создании атак. Перейра очень легкий и низкорослый, но немного южноамериканской энергии точно поможет сборной России.

    Сесар Навас

    «Ростов»

    В России: с 2009-го

    Любимому защитнику Курбана Бердыева в феврале исполнилось 37. Это больше, чем Василию Березуцкому и Сергею Игнашевичу (у него день рождения в июле), которые за сборную уже не играют. Сесар Навас в предельном игровом возрасте, но есть три причины, чтобы рассмотреть и этот вариант тоже: 1) Прямо сейчас он в достойной форме − за «Ростов» испанец отыгрывает все важные матчи и тащит в них не хуже более молодых коллег; 2) Наваса можно использовать в сборной для коротких целей. Например, на Кубок конфедераций. Или для того, чтобы вырастить с его помощью новых Игнашевича и Березуцкого. До ЧМ-2018 Навас вряд ли выдержит, но вдруг да; 3) Теперь Россию консультирует Курбан Бердыев, и вы сами понимаете, что это значит для его игроков.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 28 марта 2017, 00:14

      А ответ на вопрос "У нас что своих нет?" такой: Эти парни отпахали в России по 7 лет, у кого-то жены русские, у кого-то вся жизнь - это Россия.

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 28 марта 2017, 00:09

      Если натурализовать кого-то, будет куча недовольных. Если не натурализовывать, то будет столько же. Так что нужно не обращать внимания на толпу, а делать так, как будет полезно для сборной. Ари, Маурисио оба точно бы пригодились

      -1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 20 марта 2017, 20:42

      давайте всех.Будет не сборная россии а сборная мира

      -1
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      Рейтинг: +169

      RealDiMoNMadrid 20 марта 2017, 20:23

      Если уж и натурализовывать, то давайте будем соблюдать основные и очень важные пункты:
      * Игрок должен знать язык. Хотя бы базу
      * Игрок должен быть на головы сильнее конкурентов по позиции в сборной
      * Было бы хорошо,чтобы это был кто-то из слабой для нашей сборной линии, например центр защиты или атака.

      Но лично я бы хотел видеть Перрейру из Краснодара! Вот кто реально умница на поле!

      0
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 20 марта 2017, 19:07

      натурализация дело тонкое)

      0
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 20 марта 2017, 18:42

      Хорошая статья, нравится направление мысли, но игроков можно было более молодых найти, т. к. натурализация имеет смысл, когда игрок молод и полагаться на него можно на долгие годы, а не на год-два, тогда пойдёт негативный эффект и сборная начнёт терять смысл набиваюсь возрастными легионерами, играющими под триколор, этого уж точно не стоит делать!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 марта 2017, 14:58

      Пора создавать организацию, альтернативную РФС. Чемпионат, сборную, судейскую коллегию, КДК и всё остальное. Задолбали уже непрофессионализмом, откровенным вымогательством и завиральными идеями.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 марта 2017, 14:48

      а зачем тогда ЛИМИТ!!! если мы собираемся натурализовать 30-33 летних игроков,а одному и все 37

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 марта 2017, 14:21

      Никого и никогда!

      -1
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      Рейтинг: +33709

      zra78 20 марта 2017, 14:13

      Главной кнопки нет! НИКОГО!!!

      2
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