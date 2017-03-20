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Кого еще может натурализовать РФС. Реальные кандидаты для сборной России

Ари

«Локомотив»

В России: с 2010-го

«Пожелаю Федуну вот что: надеюсь, что буду забивать «Спартаку» и дальше», − Ари троллит «Спартак», дает интервью, где закрывает бывшие клубы, и более-менее регулярно колотит голы. В общем, бразилец давно и полностью освоился в русском футболе. Из «Спартака» он уходил после скандала, где якобы замешана некая тропическая болезнь. Из «Краснодара» − тоже, только причина была в нежелании клуба продавать игрока, хотя сам клуб все отрицает. Посмотрим, как будет с «Локомотивом», где пока ему, кажется, все нравится.

Ари уже 31, хотя на поле он по-прежнему в порядке. Одна проблема − пока он в аренде в «Локо» до конца сезона. Терять неплохого игрока так легко – обидно, но нужен крепкий аргумент, чтобы летом парень остался в России. Выданное гражданство все прояснит. Лишних форвардов для сборной не бывает.

Майкон

«Локомотив»

В России: с 2010-го

Майкон играл за сборную Бразилии U-20 и даже гонял на чемпионат мира, где забил два гола немцам в четвертьфинале. В перспективах маячила взрослая команда, но через год после того турнира Майкон улетел в другую часть света в какой-то таинственный Lokomotiv Moscou и выпал из бразильской жизни. С тех пор он до сих пор рассчитывает на приглашение в сборную − о чем сказал в ноябре, − но шансов на это почти нет. Зато сборная России − это хороший крепкий вариант, чтобы все-таки попробовать футбол международного уровня и поехать на крупное соревнование. Вероятно, в российской команде он не станет основным, но резерв для такого уровня − уже достойный результат. Нашей сборной Майкон пригодится, если будут барахлить фланги. А рано или поздно они точно будут барахлить.

Маурисио

«Зенит»

В России: с 2010-го

Год назад более-менее все были уверены: «Зенит» берет у «Терека» Маурисио, потому что его натурализуют. Но нет. За годы в России бразилец был награжден медалью «За заслуги перед Чеченской республикой», получил автомобиль в подарок от Рамзана Кадырова и поработал таксистом для клубного канала «Зенита», зато так и не дождался багровой книжки с двуглавым орлом. В сентябре Маурисио сам заявил, что хочет играть за сборную России. Он знает многих ее основных игроков, понимает, как устроен русский футбол и хорошо делает любую работу в полузащите. РФС, в чем дело?

Маурисио Перейра

«Краснодар»

В России: с 2013-го

Интересный вариант для запаса. Перейра − наверное, самый незаметный герой «Краснодара». Несколько лет он был в тени Вандерсона, Жоаозиньо, Смолова, Мамаева и других звезд клуба, но при этом всегда приносил пользу. Либо забивая важные голы, когда другие не могли. Либо выполняя большой объем работы в создании атак. Перейра очень легкий и низкорослый, но немного южноамериканской энергии точно поможет сборной России.

Сесар Навас

«Ростов»

В России: с 2009-го

Любимому защитнику Курбана Бердыева в феврале исполнилось 37. Это больше, чем Василию Березуцкому и Сергею Игнашевичу (у него день рождения в июле), которые за сборную уже не играют. Сесар Навас в предельном игровом возрасте, но есть три причины, чтобы рассмотреть и этот вариант тоже: 1) Прямо сейчас он в достойной форме − за «Ростов» испанец отыгрывает все важные матчи и тащит в них не хуже более молодых коллег; 2) Наваса можно использовать в сборной для коротких целей. Например, на Кубок конфедераций. Или для того, чтобы вырастить с его помощью новых Игнашевича и Березуцкого. До ЧМ-2018 Навас вряд ли выдержит, но вдруг да; 3) Теперь Россию консультирует Курбан Бердыев, и вы сами понимаете, что это значит для его игроков.

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Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Ростов Локомотив Зенит Ари Навас Сесар Майкон Маурисио Перейра Маурисио
Комментарии (14)
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la verdad
1490001643
ПОЗОРНАЯ тема для обсуждения!!! Миллиарды распилены на детском футболе!!! Послушать бы русских ветеранов, взявших первый Кубок Европы и игравших в полуфинале ЧМ-66. Натурализация - ПОЗОР для 140 миллионной России!
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Футболозавр Рекс
1490005089
Да это статья для троллинга по ходу. Какая бы сборная ни была тухлая, Маурисио, Майко и Ари это не усиление. Про Наваса даже не смешно. Не усиление и Гильерме, а вот Марио Фернандеса надо заигрывать и наигрывать.
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zra78
1490008407
Главной кнопки нет! НИКОГО!!!
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Zeff
1490008901
Никого и никогда!
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Garrincha58
1490010521
а зачем тогда ЛИМИТ!!! если мы собираемся натурализовать 30-33 летних игроков,а одному и все 37
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Zeff
1490011083
Пора создавать организацию, альтернативную РФС. Чемпионат, сборную, судейскую коллегию, КДК и всё остальное. Задолбали уже непрофессионализмом, откровенным вымогательством и завиральными идеями.
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RealDiMoNMadrid
1490030588
Если уж и натурализовывать, то давайте будем соблюдать основные и очень важные пункты: * Игрок должен знать язык. Хотя бы базу * Игрок должен быть на головы сильнее конкурентов по позиции в сборной * Было бы хорошо,чтобы это был кто-то из слабой для нашей сборной линии, например центр защиты или атака. Но лично я бы хотел видеть Перрейру из Краснодара! Вот кто реально умница на поле!
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mihail1980
1490031742
давайте всех.Будет не сборная россии а сборная мира
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loko-the_best
1490648960
Если натурализовать кого-то, будет куча недовольных. Если не натурализовывать, то будет столько же. Так что нужно не обращать внимания на толпу, а делать так, как будет полезно для сборной. Ари, Маурисио оба точно бы пригодились
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loko-the_best
1490649271
А ответ на вопрос "У нас что своих нет?" такой: Эти парни отпахали в России по 7 лет, у кого-то жены русские, у кого-то вся жизнь - это Россия.
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