«Арсенал» предложил Тухелю стать новым главным тренером команды

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель может возглавить «Арсенал». По информации источника, 43-летний специалист является основным претендентом на пост наставника лондонского клуба.

Руководство «канониров» уже отправило немцу предложение возглавить команду ближайшим летом.

Напомним, что нынешний главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может покинуть свой пост. Его соглашение с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.