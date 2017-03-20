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    «Арсенал» предложил Тухелю стать новым главным тренером команды

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель может возглавить «Арсенал». По информации источника, 43-летний специалист является основным претендентом на пост наставника лондонского клуба.

    Руководство «канониров» уже отправило немцу предложение возглавить команду ближайшим летом.

    Напомним, что нынешний главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может покинуть свой пост. Его соглашение с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

    Источник: Bild

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    20.03.2017 01:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +421

      LMI 20 марта 2017, 11:56

      А как насчет новости выше, которая датирована 7 часами и 10 минутами позже ?

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 20 марта 2017, 09:35

      Боруссию всегда грабят

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 20 марта 2017, 09:18

      Обойдутся! Неча, понимаешь, Бундеслигу растаскивать!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 20 марта 2017, 08:05

      Ройс в АПЛ?!))

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 20 марта 2017, 05:21

      А что неплохой вариант, хотя мне кажется Марко Силва из Халла и Эдди Хау из Борнмута тоже подошли бы . . .

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 20 марта 2017, 03:55

      я грешным делом подумал,что в Тулу приглашают)

      2
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      Рейтинг: +201

      falanor 20 марта 2017, 02:04

      не думаю что он согласиться. откровенно говоря если щас сравнить Арсенал и Боруссию, то немецкая команда вынесет вперед ногами лондонцев. это как минимум должность в клубе как говориться "не на повышение". Да, у Арсенала огромная история клуба и традиции что Дортмунду и не снилось, но одними традициями сыт не будешь. команда уже давно не приобретала супер-звезд потому что они просто напросто не хотят идти в команду которая 15 лет нормального ничего по сути не выигрывала. а в Боруссии у него супер коллектив да еще и безлимитный кредит доверия от руководства

      2
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      ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 > falanor 20 марта 2017, 08:06

      Нормально ты так расписал)
      Согласен полностью с тобой.Но лайкать твой комент я конечно же не буду))

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      Рейтинг: +201

      falanor > Munez89 20 марта 2017, 23:32

      ))))

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 20 марта 2017, 01:30

      Ну хз....а что он сделал выдающегося в Дортмунде?помоему он пришёл в команду которая и так была очень хороша и кардинально там менять ничего не надо было,а в Арсенале надо сначала пол команды разогнать и строить все с нуля
      А вообще лично я очень хочу увидеть Анри у руля Арсенала)))))

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