Дзюба может вернуться в стан сборной России после медобследования

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба, покинувший расположение национальной команды из-за повреждения, может вернуться после медобследования.

«В данный момент Дзюба покидает расположение сборной. Завтра в Москве он пройдет медобследование. По его результатам будут приняты дальнейшие решения. Не исключено, что футболист еще вернется в расположение национальной команды», – заявили в пресс-службе российской сборной.

Россияне сыграют два контрольных матча – против Кот-д'Ивуара 24 марта и против сборной Бельгии 28 марта.