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    Дзюба может вернуться в стан сборной России после медобследования

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба, покинувший расположение национальной команды из-за повреждения, может вернуться после медобследования.

    «В данный момент Дзюба покидает расположение сборной. Завтра в Москве он пройдет медобследование. По его результатам будут приняты дальнейшие решения. Не исключено, что футболист еще вернется в расположение национальной команды», – заявили в пресс-службе российской сборной.

    Россияне сыграют два контрольных матча – против Кот-д'Ивуара 24 марта и против сборной Бельгии 28 марта.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.03.2017 20:40
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