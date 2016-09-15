«Зенит» вырвал победу в игре с «Маккаби». Финал ЛЧ-2018 пройдет в Киеве. Дайджест событий дня

Лига Европы. «Зенит» в тяжелейшем матче обыграл «Маккаби»

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» обыграл «Маккаби» со счетом 4:3. У хозяев дублем отметился Харис Медуньянин, еще один гол на счету Видара Кьяртанссона. В составе «Зенита» отличились Роберт Мак, Александр Кокорин, Жулиано и Лука Джорджевич. Также в этом квартете выступают АЗ и «Дандолк».

Все голы матча «Маккаби» – «Зенит»

Хавбек «Слована» Сикора забил самый быстрый гол в истории Лиги Европы

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Карабах» в родных стенах сыграл вничью со «Слованом» (2:2). Автором первого гола в составе гостей стал полузащитник Ян Сикора. Стоит отметить, что Сикора отличился уже на 9-й секунде встречи, забив самый быстрый гол в истории Лиги Европы. Предыдущим автором самого быстрого гола в турнире являлся хавбек «Севильи» Витоло, который отправил мяч в сетку ворот на 14-й секунде.

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Порошенко: «Финал Лиги чемпионов-2018 пройдет в Киеве»

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что УЕФА выбрал Киев местом проведения финального матча Лиги чемпионов-2018. «Финал Лиги чемпионов — 2018 состоится на Украине! Только что УЕФА принял решение о проведении финального матча Лиги чемпионов — 2018 в Киеве. Это отличная новость для всех нас, а особенно – для украинских болельщиков. Убежден, мы проведем этот финал на высшем уровне», – написал Порошенко в Facebook.

Мората отказался рассматривать предложение «Наполи» из уважения к «Ювентусу»

Нападающий «Реала» Альваро Мората в летнее трансферное окно имел вариант продолжения карьеры в «Наполи». Как отметил сам футболист, он не мог пойти на переход в стан неаполитанцев из уважения к «Ювентусу». «Я был в лучшем клубе Италии – «Ювентусе». Это правда, что «Наполи» выходил на моего агента. Но я никогда не перешел бы туда из уважения к «Ювентусу», который является моим вторым домом», – заявил Мората.

«Атлетико» сократил срок контракта с Симеоне

«Атлетико» пересмотрел условия контракта с главным тренером Диего Симеоне. Срок соглашения сокращен на два года и теперь истекает в 2018 году. Данное решение было принято по просьбе самого аргентинского специалиста. Помимо этого руководство «матрасников» увеличило зарплату Симеоне, который теперь является самым высокооплачиваемым тренером в чемпионате Испании.

Изображение Газзаева появится на новом стадионе ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер отметил, что новый стадион клуба будет украшен изображениями личностей, которые оставили в истории клуба значимый след. Так, в скором времени на арене появится фотография Валерия Газзаева. «Валерий Георгиевич — одна из вех ЦСКА. Его изображение непременно появится на стадионе, это вопрос времени», – заявил Гинер.

Вячеслав Караваев: «Лучше перейти в «Спарту», чем оказаться в середняке чемпионата России»

Матч за Суперкубок УЕФА-2018 пройдет в Эстонии

Стало известно место проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2018 году. Как сообщает итальянское издание SNAI, встреча между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет в в столице Эстонии Таллине. Стоит отметить, что стадион «А. Ле Кок Арена», на котором состоится поединок, вмещает порядка 15 000 зрителей. Это будет рекордно низкая аудитория для матча за Суперкубок УЕФА за всю историю проведения турнира.

В октябре ФИФА может принять решение о расширении ЧМ

Окончательное решение об изменении формата чемпионата мира может быть принято в октябре. Ожидается, что ФИФА одобрит расширение турнира до 40 команд вместо нынешних 32. При новом формате участники будут разделены на восемь групп по пять команд в каждой. По информации источника, чемпионат мира в таком формате может пройти в 2026 году.