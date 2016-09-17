Маккаби - Зенит

Почему вы до сих пор не поменяли автора забитого гола на 84 минуте?
Гол забил Маурисио, а не Мак, пора бы разобраться.
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|6
|5
|0
|1
|17:8
|+9
|15
|2.
|Алкмаар
|6
|2
|2
|2
|6:10
|-4
|8
|3.
|Маккаби ТА
|6
|2
|1
|3
|7:9
|-2
|7
|4.
|Дандолк
|6
|1
|1
|4
|5:8
|-3
|4
Почему вы до сих пор не поменяли автора забитого гола на 84 минуте?
Гол забил Маурисио, а не Мак, пора бы разобраться.
а чем зенит занимался до 76 минуты?
Зенит красавы!) Поздравляю болел Зенита)
Не пойму, второй гол забил Маурисио, а не Мак!!! Почему ему записали?
Маурисио
ОП...давай давай
матч лучший из всего европейского уикенда
Но не лучший там примерно ЦСКА-Байер 04 тоже не чего так сыграли
Удивил Зенит!
Супер!