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Иван Кружляк (Братислава)
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Маккаби - Зенит

15.09.2016, Четверг, 20:00 мск Тель-Авив, стадион Блумфилд Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 1 тур Маккаби - Зенит
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 6 5 0 1 17:8 +9 15
2. Алкмаар 6 2 2 2 6:10 -4 8
3. Маккаби ТА 6 2 1 3 7:9 -2 7
4. Дандолк 6 1 1 4 5:8 -3 4
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    Рейтинг: +21

    mike__fms 22 сентября 2016, 15:02

    Почему вы до сих пор не поменяли автора забитого гола на 84 минуте?
    Гол забил Маурисио, а не Мак, пора бы разобраться.

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    Рейтинг: +439

    sold93 16 сентября 2016, 16:50

    а чем зенит занимался до 76 минуты?

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    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 > sold93 16 сентября 2016, 18:37

    фору давал

    -2
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    Рейтинг: +34

    sam75 > sold93 16 сентября 2016, 19:06

    Силы копил. Соперника выматывал. Игру искал и т.д. и т.п. Какая разница

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    Рейтинг: +439

    sold93 > sam75 22 сентября 2016, 23:38

    большая. если такой дикий отскок от Маккаби, то что дальше будет?

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    Рейтинг: +73

    Оборонщик 16 сентября 2016, 09:19

    Зенит красавы!) Поздравляю болел Зенита)

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    Рейтинг: +178

    Zenit & MU 16 сентября 2016, 08:39

    Не пойму, второй гол забил Маурисио, а не Мак!!! Почему ему записали?

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    Рейтинг: +34

    sam75 > Zenit & MU 16 сентября 2016, 19:06

    Маурисио

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    Рейтинг: +5113

    hunta 16 сентября 2016, 06:08

    ...Красавцы!!!!!

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    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 16 сентября 2016, 03:54

    ОП...давай давай

    -2
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    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 16 сентября 2016, 03:24

    матч лучший из всего европейского уикенда

    -3
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    Рейтинг: +12

    Неймар19 > Zenit-2010 16 сентября 2016, 08:28

    Но не лучший там примерно ЦСКА-Байер 04 тоже не чего так сыграли

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    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 > Неймар19 16 сентября 2016, 14:18

    там с 0-2 отыгрались в первом тайме, а тут с 0-3 во втором

    -2
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    Рейтинг: +34

    sam75 > Неймар19 16 сентября 2016, 19:07

    ЦСКА тоже красавы!!!!

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 15 сентября 2016, 23:36

    Удивил Зенит!

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    Рейтинг: +1655

    PassCSKA 15 сентября 2016, 23:07

    Парни молодцы!!!

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    Рейтинг: +23

    AlexRusBrantas 15 сентября 2016, 23:06

    Супер!

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