«Локомотив» хочет арендовать Мостового, «Зенит» может взять на себя почти половину его зарплаты

«Локомотив» ведет переговоры по аренде вингера «Зенита» Андрея Мостового.
Москвичи готовы платить футболисту 10 миллионов рублей в месяц. Однако его зарплата в клубе из Санкт-Петербурга составляет 19 миллионов рублей.
Таким образом, в случае перехода, питерскому клубу придется взять на себя 45 процентов зарплаты игрока, или же Мостовому придется отказаться от части денег.
- 28-летний Мостовой в этом сезоне провел 3 матча за «Зенит», но лишь 1 раз вышел в стартовом составе.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2027 года.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»