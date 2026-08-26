«Локомотив» хочет арендовать Мостового, «Зенит» может взять на себя почти половину его зарплаты

«Локомотив» ведет переговоры по аренде вингера «Зенита» Андрея Мостового.

Москвичи готовы платить футболисту 10 миллионов рублей в месяц. Однако его зарплата в клубе из Санкт-Петербурга составляет 19 миллионов рублей.

Таким образом, в случае перехода, питерскому клубу придется взять на себя 45 процентов зарплаты игрока, или же Мостовому придется отказаться от части денег.