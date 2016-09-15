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    Почему Лигу Европу вообще нужно смотреть


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    Голосов: 4
    15.09.2016 17:05
    Многие любители футбола, насмотревшись на двухдневные баталии в Лиге чемпионов, совершенно теряют интерес к Лиге Европы. «Бомбардир» предостерегает болельщиков от большой ошибки и настраивает на просмотр захватывающего футбола.
    СПОЙЛЕРЫ
    Лига Европы – хороший турнир, где российские клубы и игроки могут проявить себя. Здесь открываются новые звезды и происходят крутые истории. А футбол в таком соревновании никак не зависит от денежной мотивации.

    Российские клубы

    Так уж получается, что командам из России проблематично на что-то рассчитывать в Лиге чемпионов. Выход из группы становится подарком судьбы, а куда обычнее выглядит провал еще на ранней стадии. Зато в Лиге Европы все для нас намного перспективнее. Оформить себе еврокубковую весну у российских клубов получается регулярно. Некоторые, как московское «Динамо» во главе с Черчесовым, вообще едва не замахнулись на полуфинал. Да и выигрывали второй по важности еврокубок ЦСКА и «Зенит» все еще не так давно.

    Ближайшие несколько месяцев можно будет попереживать за оставшийся без Кононова «Краснодар» и «Зенит» с Мирчей Луческу. Краснодарцам досталась сложная группа, однако накопленный в предыдущие годы опыт должен российскому коллективу помочь. У «Зенита», напротив, проблем на групповой стадии вообще возникнуть не должно. При этом Мирча Луческу в предыдущем розыгрыше дошел с «Шахтером» до полуфинала турнира. С «Зенитом» можно замахнуться и на большее.

    «Вам кого?». Как Луческу вдохнул жизнь в «Зенит»

    Наши игроки

    «Вильярреал» не смог попасть в Лигу чемпионов, споткнувшись о барьер в лице «Монако». Зато команда, где летом оказался Денис Черышев, сыграет в Лиге Европы. И Денису, почти восстановившемуся от повреждения, обещают предоставить игровую практику. «Черышев сыграет несколько минут уже в ближайшем матче. Но он нужен нам полностью здоровым», – рассказывает наставник «Вильярреала» Фран Эскриба. Кстати, ближайшая игра у «желтой субмарины» с «Цюрихом», где в прошлом сезоне зажигал Александр Кержаков.

    Помимо Черышева есть еще Николай Комличенко из «Слована» и Вячеслав Караваев, прочно застолбивший место в основе «Спарты». «Мечтаю играть в Англии», – рассказал Караваев в большом интервью. Уже сегодня его команда встретится с английским «Саутгемптоном». Неплохая проверка для талантливого россиянина.

    Вячеслав Караваев: «Сказал в «Спарте», что я самый деревянный игрок в России»

    История и радость

    Лига Европы – шанс для маленьких команд заявить о себе в футбольном мире. Коллективы из Бельгии, Австрии, Турции и других стран, которым тяжело конкурировать с топовыми лигами, считают этот турнир своим. Здесь они имеют реальный шанс побороться за трофей или хотя бы просто порадовать болельщиков приездом на стадион звездных футболистов. В гости к украинской «Заре», например, поедет «Манчестер Юнайтед» с Полем Погба и Златаном Ибрагимовичем.

    Отдельно выделим тренерскую историю Унаи Эмери во главе «Севильи». Когда-то «тренеришку» сплавили из «Спартака», на что он ответил завоеванием трех европейских титулов подряд. Теперь Эмери подрос до уровня «ПСЖ» и будет удивлять в Лиге чемпионов, а многие из его бывших подопечным разбрелись по топовым командам. Лига Европы в карьерном росте серьезно помогла.

    Молодые звезды

    Недавно мы рассказывали про таланты, которые могут зажечь в Лиге чемпионов. Но если судить объективно, то половине из этих игроков для начала нужно хотя бы оказаться в заявке их команды на еврокубковый матч. В Лиге чемпионов молодого парня ставят в состав по двум причинам: либо если он уже стал настоящей звездой, либо при наличии большущего потенциала. «Аякс» любит светить своих юношей перед европейскими покупателями, но большинство команд все-таки делают ставку на проверенных бойцов. На кону приличные деньги за локальные успехи и проход каждой стадии.

    В Лиге Европы призовые во много раз меньше. Поэтому они совершенно не служат мотивацией для команд. Зато тут можно дать игровую практику тем, кто не выходит на поле в более важных турнирах. Так частенько поступают английские клубы, у которых и без Лиги Европы хватает матчей во всех соревнованиях. Тут молодые футболисты и получают шанс показать себя миру. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы следует особенно следить за «Ромой», «Интером» и «МЮ». Приличная молодежь на глаза обязательно попадется.

    Яркий футбол

    В Лиге чемпионов примерно с третьего тура группового этапа уже начинаются тактические игры. Яркость и бесшабашность футбола уходят на второй план, уступая место прагматизму и битве за результат. В Лиге Европы ярко играют вплоть до финала. Команды не меняют стиль игры под определенного соперника, а просто наслаждаются футболом. Не верите? Тогда вспомните финал прошлогоднего розыгрыша турнира, когда «Ливерпуль» и «Севилья» выдали два совершенно разных тайма. Лига Европы – это круто!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 30 сентября 2016, 17:39

      ЛЕ интересный весёлый турнир.

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 15 сентября 2016, 20:17

      ле и лч это норм турниры

      0
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 15 сентября 2016, 19:02

      ну вообще ее нужно смотреть

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 сентября 2016, 19:01

      вот смотрю сейчас Карабах-Слован так себе у нас в РФПЛ получше играют

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 15 сентября 2016, 17:56

      А кто её не смотрит. Наши команды там всегда есть и там реально за них болеть. Здесь более яркие матчи. Да и большинство команд за которые я болею именно в Лиге Европы чаще, чем в Лиге чемпионов или вылетают из группы ЛЧ и сразу наводят шороху в ЛЕ. А так статья мотивирует к просмотру тех кто до этого забивал на турнир.

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > alexis02lion 15 сентября 2016, 18:17

      И чьи же ты матчи смотришь в ЛЕ?

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