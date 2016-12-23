«Зенит» ждет украинца из «Динамо». «Спартак» нацелился на защитника «Ювентуса». Дайджест событий дня

«Спартак» ищет усиление в Италии и Аргентине

Руководство «Спартака» рассматривает варианты для укрепления центра обороны. В Серии А красно-белым интересны Мехди Бенатиа из «Ювентуса» и выступавший за «Ростов» Баштуш из «Лацио». Кроме того, «Спартак» может усилиться молодым 19-летним полузащитником Сантьяго Аскасибаром из «Эстудиантеса» – об интересе к этому игроку сообщалось еще весной. Помимо «Спартака» Аскасибаром интересуются «Бенфика» и«Болонья».

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Газзаев верит в «багаж Аленичева»

Валерий Газзаев считает, что успехи «Спартака» достигнуты в основном благодаря тренеру красно-белых Дмитрию Аленичеву. «В работе Карреры видна итальянская школа – игроки поставлены в жесткие тактические схемы и стали увереннее действовать в обороне. Но нужно обязательно сказать и самые теплые слова в адрес Аленичева. Именно он создал эту команду и подготовил ее к чемпионату», – отметил Газзаев. И никакого сарказма.

Первый матч «Зенита» на новом стадионе состоится в апреле

В своей первой игре на новой арене на Крестовском острове «Зенит» встретится с «Уралом» в апреле 2017 года. Об этом говорится в графике тестовых мероприятий на стадионах, которые примут матчи Кубка конфедераций в следующем году. Кроме того, питерцы должны сыграть на нем против «Терека» (ориентировочно 7 мая) и «Краснодара» (17 мая).

«Зенит» объявил о приобретении второго новичка

Впрочем, об этом было ясно еще вчера, а сегодня просто объявлено официально. «Зенит» купил голкипера Андрея Лунева из «Уфы», подписав с ним контракт на 4,5 года. По неофициальным данным, сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. В уфимский клуб вратарь перебрался летом 2015 года, а дебютировал в основной команде уже минувшей осенью.

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Кроме того, сине-бело-голубые нацелились на покупку украинского защитника Евгения Хачериди из киевского «Динамо». «За игрока, у которого полгода контракта, Питер предлагает 4 миллиона. Киев набивает цену», – рассказал один из украинских журналистов.

А как же «Юве», Аксель?!

Цирк продолжается. Теперь полузащитник «Зенита» Аксель Витсель совсем не хочет покидать Санкт-Петербург, о чем сообщил представитель футболиста Ален Гобле. «Аксель намерен остаться в «Зените» до конца сезона, в конечном счете он может покинуть клуб после сезона. Его мысли не занимает желание уехать из Петербурга и перестать играть за «Зенит». Аксель считает так: на руках есть контракт, к контракту он проявляет уважение. Он хочет доработать контракт до конца. Аксель не стремится уйти из «Зенита», – сказал Гобле. Ранее сообщалось, что Витсель ведет переговоры с «Ювентусом», а вопрос о трансфере должен был решиться в ближайшее время.

Ди Мария на грани ухода из «ПСЖ»

Руководство «ПСЖ» может выставить на трансфер полузащитника Анхеля Ди Марию. Главный тренер парижан Унаи Эмери и президент клуба Нассер Аль-Хелаифи провели встречу с аргентинцем, где заявили футболисту о том, что он будет продан, если в ближайшее время не заиграет лучше. Напомним, Ди Мария перешел в «ПСЖ» в прошлом году из «Манчестер Юнайтед» за 63 миллиона евро. За 15 матчей в нынешнем сезоне чемпионата Франции на его счету один гол и пять голевых передач.

Оскар продан в Китай

25-летний полузащитник «Челси» Оскар будет играть за «Шанхай СИПГ». Сумма трансфера пока не объявлена, но предполагается, что в казну «синих» перепало примерно 80 миллионов евро. Напомним, Оскар перешел в «Челси» в 2012 году из «Интернасионала». В текущем сезоне он сыграл в 11 матчах своей команды во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.

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Доннарумма – герой матча за итальянский Суперкубок

Сегодня в Катаре «Милан» выиграл у «Ювентуса» матч за Суперкубок Италии. В первом тайме на гол Джорджо Кьеллини точным ударом ответил Джакомо Бонавентура, но затем команды не забивали ни в основное время, ни в дополнительное.

В серии пенальти Джанлуиджи Буффон, проводивший 600-й матч за «Ювентус», отразил первый удар Джанлуки Лападулы. После удара Марио Манджукича мяч попал в перекладину. 17-летний Джанлуиджи Доннарумма парировал пенальти в исполнении Пауло Дибалы, после чего решающий одиннадцатиметровый реализовал Марио Пашалич.

«Милан» – обладатель Суперкубка Италии. Доннарумма вытащил решающий пенальти (ВИДЕО)