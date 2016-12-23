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    • «Милан» – обладатель Суперкубка Италии. Доннарумма вытащил решающий пенальти (ВИДЕО)

    «Милан» – обладатель Суперкубка Италии. Доннарумма вытащил решающий пенальти (ВИДЕО)


    3
    Голосов: 2
    23.12.2016 19:25
    120 минут нереального напряжения и сумасшедшая развязка в серии пенальти в матче за итальянский Суперкубок.

    Текстовый онлайн: «Ювентус» – «Милан» – 1:1 (3:4 по пенальти)

    Раздевалка «Ювентуса»:

    Раздевалка «Милана»:

    А у Буффона сегодня юбилей!

    Составы команд:

    Огненный выход чемпионов на разминку.

    Финалистов Кубка встретили так же:

    Все готово для начала:

    Повел в счете чемпион: на подачу Пьянича здорово отреагировал Кьеллини. «Милану» придется отыгрываться.

    «Милан» перестал хандрить и жаться к воротам, закатив ответный мяч через 20 минут: Бонавентура четко подрезал его головой в дальний угол.

    Доиграли команды до серии пенальти, где Джанлуиджи Доннарумма отразил решающий удар, исполненный Пауло Дибалой!

    «Ювентус» снова проиграл в Дохе Суперкубок Италии в серии пенальти, как и два года назад, когда уступил «Наполи». Для «Милана» же это первый трофей за последние пять лет. Поздравляем, «россонери»!

    Видеообзор матча

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter «Ювентуса», Twitter «Милана»
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +20

      Mifan021 24 декабря 2016, 08:12

      Бомбардир теперь все видео с телека снимает.как подполье!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 24 декабря 2016, 07:21

      Милан молодцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      lNeTl 23 декабря 2016, 23:06

      Это там допинг в ящиках?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 23 декабря 2016, 22:52

      Forza Milan!!! Браво Джиджидонна !!!

      0
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