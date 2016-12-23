«Милан» – обладатель Суперкубка Италии. Доннарумма вытащил решающий пенальти (ВИДЕО)

Текстовый онлайн: «Ювентус» – «Милан» – 1:1 (3:4 по пенальти)
Раздевалка «Ювентуса»:
Раздевалка «Милана»:
А у Буффона сегодня юбилей!
Составы команд:
Огненный выход чемпионов на разминку.
Финалистов Кубка встретили так же:
Все готово для начала:
Повел в счете чемпион: на подачу Пьянича здорово отреагировал Кьеллини. «Милану» придется отыгрываться.
«Милан» перестал хандрить и жаться к воротам, закатив ответный мяч через 20 минут: Бонавентура четко подрезал его головой в дальний угол.
Доиграли команды до серии пенальти, где Джанлуиджи Доннарумма отразил решающий удар, исполненный Пауло Дибалой!
«Ювентус» снова проиграл в Дохе Суперкубок Италии в серии пенальти, как и два года назад, когда уступил «Наполи». Для «Милана» же это первый трофей за последние пять лет. Поздравляем, «россонери»!