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  • «Милан» – обладатель Суперкубка Италии. Доннарумма вытащил решающий пенальти (ВИДЕО)

«Милан» – обладатель Суперкубка Италии. Доннарумма вытащил решающий пенальти (ВИДЕО)

Текстовый онлайн: «Ювентус» – «Милан» – 1:1 (3:4 по пенальти)

Раздевалка «Ювентуса»:

Раздевалка «Милана»:

А у Буффона сегодня юбилей!

Составы команд:

Огненный выход чемпионов на разминку.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Финалистов Кубка встретили так же:

Все готово для начала:

Повел в счете чемпион: на подачу Пьянича здорово отреагировал Кьеллини. «Милану» придется отыгрываться.

«Милан» перестал хандрить и жаться к воротам, закатив ответный мяч через 20 минут: Бонавентура четко подрезал его головой в дальний угол.

Доиграли команды до серии пенальти, где Джанлуиджи Доннарумма отразил решающий удар, исполненный Пауло Дибалой!

«Ювентус» снова проиграл в Дохе Суперкубок Италии в серии пенальти, как и два года назад, когда уступил «Наполи». Для «Милана» же это первый трофей за последние пять лет. Поздравляем, «россонери»!

Видеообзор матча

Италия Ювентус Милан Кьеллини Джорджо Бонавентура Джакомо Доннарумма Джанлуиджи
Комментарии (4)
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Dellleone
1482522753
Forza Milan!!! Браво Джиджидонна !!!
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lNeTl
1482523619
Это там допинг в ящиках?
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Nerlinger
1482553312
Милан молодцы
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Mifan021
1482556373
Бомбардир теперь все видео с телека снимает.как подполье!
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