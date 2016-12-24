Ювентус - Милан

Поставил на ничью и очень рад)))
|9 тур
|22 октября, суббота
|21:45
|Милан
|1:0
|Ювентус
|22 тур
|7 февраля, суббота
|22:45
|Ювентус
|3:1
|Милан
|3 тур
|20 сентября, суббота
|22:45
|Милан
|0:1
|Ювентус
|26 тур
|2 марта, воскресенье
|23:45
|Милан
|0:2
|Ювентус
|7 тур
|6 октября, воскресенье
|22:45
|Ювентус
|3:2
|Милан
|33 тур
|21 апреля, воскресенье
|22:45
|Ювентус
|1:0
|Милан
|14 тур
|25 ноября, воскресенье
|23:45
|Милан
|1:0
|Ювентус
|25 тур
|25 февраля, суббота
|23:45
|Милан
|1:1
|Ювентус
|6 тур
|2 октября, воскресенье
|22:45
|Ювентус
|2:0
|Милан
|38 тур
|15 мая, суббота
|22:45
|Милан
|3:0
|Ювентус
|19 тур
|10 января, воскресенье
|22:45
|Ювентус
|0:3
|Милан
|35 тур
|10 мая, воскресенье
|22:30
|Милан
|1:1
|Ювентус
|16 тур
|14 декабря, воскресенье
|22:30
|Ювентус
|4:2
|Милан
Поставил на ничью и очень рад)))
ооо каеееф поставил на ничью и ТМ 2.5
Почему нет расчета за ставку?
Где зачисления за ставку?
Forza Milan!!!
Ставочка зашла -))
Зашла, вот только зачисления нету...
Супер - Милан Молодцы!!!
110 человек радуются сейчас)))
Ничья