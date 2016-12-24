Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Антонио Дамато (Барлетта)
Материалы

Ювентус - Милан

23.12.2016, Пятница, 19:30 мск Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2, Матч ТВ Суперкубок Италии Ювентус - Милан
Обзор матча
Италия. Серия А (2016/2017)
9 тур
22 октября, суббота 21:45 Милан 1:0 Ювентус
Италия. Кубок (2015/2016)
Финал
21 мая, суббота 21:45 Ювентус 1:0 Милан
Италия. Серия А (2015/2016)
32 тур
9 апреля, суббота 21:45 Милан 1:2 Ювентус
13 тур
21 ноября, суббота 22:45 Ювентус 1:0 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
22 тур
7 февраля, суббота 22:45 Ювентус 3:1 Милан
3 тур
20 сентября, суббота 22:45 Милан 0:1 Ювентус
Трофео ТИМ 2014

23 августа, суббота 22:45 Ювентус 0:1 Милан
Италия. Серия А (2013/2014)
26 тур
2 марта, воскресенье 23:45 Милан 0:2 Ювентус
7 тур
6 октября, воскресенье 22:45 Ювентус 3:2 Милан
Италия. Серия А (2012/2013)
33 тур
21 апреля, воскресенье 22:45 Ювентус 1:0 Милан
14 тур
25 ноября, воскресенье 23:45 Милан 1:0 Ювентус
Италия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
9 января, среда 23:45 Ювентус 2:1 Милан
Трофей Луиджи Берлускони 2012

19 августа, воскресенье 23:00 Милан 2:3 Ювентус
Италия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
ответный матч		 20 марта, вторник 23:45 Ювентус 2:2 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
25 тур
25 февраля, суббота 23:45 Милан 1:1 Ювентус
6 тур
2 октября, воскресенье 22:45 Ювентус 2:0 Милан
Италия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
первый матч		 8 февраля, среда 23:45 Милан 1:2 Ювентус
Италия. Кубок Берлускони 2011
Финал,
21 августа, воскресенье 22:45 Милан 2:1 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
28 тур
5 марта, суббота 22:45 Ювентус 0:1 Милан
9 тур
30 октября, суббота 22:45 Милан 1:2 Ювентус
Товарищеские матчи 2010

22 августа, воскресенье 23:00 Милан 0:0 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
38 тур
15 мая, суббота 22:45 Милан 3:0 Ювентус
19 тур
10 января, воскресенье 22:45 Ювентус 0:3 Милан
Товарищеские матчи 2009

17 августа, понедельник 22:45 Милан 1:1
(5:4)п		 Ювентус

15 августа, суббота 00:30 Ювентус 2:0 Милан
Италия. Серия А (2008/2009)
35 тур
10 мая, воскресенье 22:30 Милан 1:1 Ювентус
16 тур
14 декабря, воскресенье 22:30 Ювентус 4:2 Милан
Кубок Берлускони 2008
Финал
17 августа, воскресенье 22:45 Милан 4:1 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
33 тур
12 апреля, суббота 22:30 Ювентус 3:2 Милан
14 тур
1 декабря, суббота 22:30 Милан 0:0 Ювентус
...
  • ...
    Рейтинг: +85

    uda 24 декабря 2016, 16:35

    Поставил на ничью и очень рад)))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +9

    Гарун 24 декабря 2016, 14:24

    ооо каеееф поставил на ничью и ТМ 2.5

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +156

    Пиво без газа 24 декабря 2016, 10:52

    Почему нет расчета за ставку?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +279

    TERIA-76 24 декабря 2016, 10:01

    Где зачисления за ставку?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13

    nurel 24 декабря 2016, 03:44

    Forza Milan!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +390

    fantom23 24 декабря 2016, 00:39

    Ставочка зашла -))

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +122

    Prince_of_Dark > fantom23 24 декабря 2016, 07:31

    Зашла, вот только зачисления нету...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1591

    Almazovich 23 декабря 2016, 22:47

    Супер - Милан Молодцы!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +561

    avera 23 декабря 2016, 22:36

    Зачем показывать такие ненужные матчи?

    -1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11821

    igo123 23 декабря 2016, 21:32

    110 человек радуются сейчас)))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +184

    Sergei26 23 декабря 2016, 20:55

    Ничья

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 