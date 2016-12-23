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Расписание матчей
Суперкубок Италии
Ювентус - Милан
Ювентус - Милан: обзор матча 23 декабря 2016
Ювентус
23.12.2016, пятница, 19:30
Суперкубок Италии
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Милан
18'
Д. Кьеллини
38'
Д. Бонавентура
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Милан
ГОЛ!
М. Пашалич
3:4
Пенальти не реализован!
П. Дибала
ГОЛ!
Сусо
3:3
ГОЛ!
С. Хедира
3:2
ГОЛ!
Ю. Куцка
2:2
ГОЛ!
Г. Игуаин
2:1
ГОЛ!
Д. Бонавентура
1:1
Пенальти не реализован!
М. Манджукич
Пенальти не реализован!
Д. Лападула
ГОЛ!
К. Маркизио
1:0
Желтая карточка
Г. Игуаин
120'
+1
102'
Замена
Л. Антонелли
️️️️
И. Абате
102'
Замена
Д. Лападула
️️️️
К. Бакка
100'
Травма
И. Абате
Замена
М. Лемина
️️️️
С. Стураро
79'
Травма
С. Стураро
78'
74'
Замена
М. Пашалич
️️️️
М. Локателли
70'
Желтая карточка
М. Де Шильо
Замена
П. Дибала
️️️️
М. Пьянич
67'
58'
Желтая карточка
Ю. Куцка
43'
Желтая карточка
А. Романьоли
38'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бонавентура
Пас отдал
Сусо
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
35'
Замена
П. Эвра
️️️️
А. Сандро
33'
Травма
А. Сандро
31'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кьеллини
Пас отдал
М. Пьянич
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Стефано Стураро
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
(К)
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
10
Сусо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Милан
22
Габриэл
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
4-1-3-2
1
Буффон
26
Сандро
24
Ругани
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
27
Стураро
15
Пьянич
10
Маркизио
28
Хедира
9
Игуаин
9
Манджукич
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
20
Абате
26
Романьоли
29
Палетта
22
Де Шильо
5
Локателли
91
Бертолаччи
33
Куцка
10
Сусо
7
Бонавентура
70
Бакка
26
Сандро
27
Эвра
27
Эвра
26
Сандро
27
Стураро
99
Лемина
99
Лемина
27
Стураро
15
Пьянич
21
Дибала
21
Дибала
15
Пьянич
20
Абате
13
Антонелли
13
Антонелли
20
Абате
5
Локателли
8
Пашалич
8
Пашалич
5
Локателли
70
Бакка
18
Лападула
18
Лападула
70
Бакка
Остались в запасе
Ювентус
Милан
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
22
Габриэл
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Ювентус - Милан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2, Матч ТВ
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