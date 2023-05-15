Однажды Роналдиньо и Кадыров сыграли в одной команде. Это был день рождения Путина

Праздник с салютом и растяжками.

7 октября 2017 года президенту России Владимиру Путину исполнилось 65 лет. В честь этого в Грозном на «Ахмат-Арене» в футбол сыграли две команды.

В одной команде – чиновники Чечни, русские футболисты и Роналдиньо. А их тренер – Газзаев

• Одна из команд называлась «Лидер-65». Состав: президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, председатель парламента Магомед Даудов, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и известные бывшие футболисты: Онопко, Канчельскис, Карпин, Филимонов, Кержаков, Широков и другие. А еще – Роналдиньо и его родственник Роберто.

• Вторую команду составили звезды итальянского футбола из прошлого: Амброзини, Дельвеккьо, Оддо, Раванелли, Риццителли, Скилаччи. «Встречают очень радушно, и игроки те, кто здесь не был еще, они поражены гостеприимством. Они приехали постараться показать красивый футбол, и надеются на победу», – рассказал Андрей Ласюк, менеджер команды итальянских ветеранов.

• Тренеры – Валерий Газзаев и Паоло Росси, судья – Юрий Баскаков.

• Матч транслировался на канале «Наш футбол» (предшественник «Матч Премьер»).

• За два года до этого против итальянцев играла команда «Лидер-63» и победила 4:1.

Матч: огромный портрет Путина, футболки с Путиным, речь про Путина

• Перед игрой были выступления артистов и пиро-шоу, после – салют.

• На поле был растянут баннер с портретом Путина в темных очках.

• Трибуны были окрашены в цвета российского флага. На них тоже появился баннер «Вместе мы сила!» с изображением Путина. На матче собрался полный стадион. Зрители получили футболки с изображением Путина.

• Кадыров в приветственной речи сказал, что эта игра – подарок Путину и вместе с дзюдо его сердце принадлежит футболу.

• Перед игрой прозвучали три гимна – России, Чечни и Италии.

Кадыров сыграл лучше всех

Команда «Лидер-65» дважды вела (Кержаков, Кузнецов), но итальянцы оба раза сравнивали (дубль Дельвеккьо).

Дальше счет стал 6:2 – по голу забили Кадыров, Широков, Роналдиньо и Даудов.

Игра завершилась победой «Лидера-65» 6:3 – один гол в конце отыграл Дельвеккьо.

Если бы выбирали лучшего игрока матча, им стал Кадыров, который помимо гола сделал три голевые передачи.

Кадыров и Газзаев счастливы

Послематчевые цитаты:

«Хочу обрадовать, что я имел огромное счастье забить в матче, посвященном Владимиру Владимировичу, гол в ворота итальянцев! На стадионе царила праздничная обстановка. Все трибуны были заполнены. Перед началом матча исполнили гимны Италии, России и Чеченской Республики. Во время игры на одной из трибун появился портрет Владимира Путина площадью 1800 квадратных метра. После финального свистка небо над «Ахмат-Ареной» озарили огни красочного салюта», – слова Рамзана Кадырова.

«Участие в такой игре доставило мне большое удовольствие! Отличная задумка и реализация. Для меня большая честь руководить сборной России в матче, посвященном дню рождения Владимира Владимировича Путина. Считаю, следует проводить подобные встречи чаще – не только в Грозном, но и по всей стране. Ведь именно так можно дополнительно популяризировать футбол – посмотрите, на «Ахмат Арену» пришло 30 тысяч человек.

Думаю, что и наши соперники из Италии несильно расстроились из-за поражения. Я пожелал им приехать к нам в гости еще. Отдельные слова благодарности хочу сказать в адрес Рамзана Кадырова, идейного вдохновителя этого матча», – речь Валерия Газзаева.