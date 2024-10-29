Кто был лучшим бомбардиром в истории Московского “Динамо”: от Савдунина до Соловьева

Московское “Динамо” – одна из самых титулованных команд СССР. Клуб, основанный в 1923 году, в советское время ни разу не покидал Высшую лигу, 11 раз становился чемпионом, 16 раз был призером чемпионата, 6 раз выигрывал Кубок СССР, был обладателем Кубка сезона-1977 и финалистом Кубка обладателей кубков-1971/72. В чемпионате России достижения динамовцев скромнее – 7 раз команда была призером РПЛ, 1 раз брала Кубок России.

В истории московского “Динамо” было множество ярких бомбардиры, оставивших запоминающийся след в истории своими голами. Представляем топ-10 лучших бомбардиров за все время существования клуба.

10. Владимир Савдунин – 63 гола

Успешно играл в футбол и хоккей в послевоенные годы. В составе московского “Динамо” 4 раза был чемпионом Советского Союза по футболу, 6 раз становился призером чемпионата, 1 раз был обладателем Кубка СССР.

Принял участие в историческом турне “Динамо” по Великобритании в ноябре 1945 года.

9. Владимир Ильин – 63 гола

В составе «Динамо» 3 раза стал чемпионом СССР, 4 раза был призером соревнований, однажды владел Кубком страны. Обладал хорошим ударом с обеих ног. Реализовал за карьеру все пенальти. Был капитаном динамовцев.

8. Игорь Численко – 68 голов

Совмещал игру в футбол и хоккей с мячом. Дважды был чемпионом страны, 3 раза – призером, в сезоне-1966/67 стал обладателем Кубка СССР.

За сборную СССР сыграл 53 игры, забил 20 мячей. Со сборной стал серебряным призером Кубка Европы-1964 и занял 4 место на чемпионате мира-1966 (наивысшее достижение сборной в истории до настоящего времени).

7. Игорь Симутенков – 68 голов

Симутенков недолго играл в московском “Динамо”, продолжив карьеру в зарубежных клубах. За непродолжительный период сумел провести 132 игры и войти в рейтинг топ-10 лучших бомбардиров команды.

Чемпионом в составе “Динамо” не становился, но трижды был призером чемпионата России и один раз завоевывал Кубок страны. Стал лучшим бомбардиром чемпионата-1994, забив 21 гол в 28 матчах.

6. Василий Трофимов – 69 голов

Василий Трофимов прекрасно играл не только в футбол, но также в хоккей с мячом и шайбой, чему подтверждением служат вызовы в сборную СССР по первым двум дисциплинам. Однако нас больше интересует именно его футбольная карьера – и тут Василия преуспел. Он дважды становился чемпионом СССР, еще 2 раза входил в призеры первенства Союза. Провел за динамовцев более двух сотен матчей.

Специалисты отмечали невероятную выносливость и филигранную технику. Окончив карьеру футболиста, стал хоккейным тренером, где добился международных успехов как на клубном уровне, так и на уровне сборной.

5. Олег Терехин – 69 голов

Олег Терехин за свою карьеру выступала за многие клубы, но основной успех и слава пришли к нему в московском “Динамо”. В составе динамовцев дважды был в призерах чемпионата России и трижды владел Кубком России.

4. Валерий Газзаев – 70 голов

Известный футболист и тренер в составе “Динамо” выигрывал Кубок СССР в 1984 году, а в сезоне-1984/85 стал лучшим бомбардиром КОК. В 1980 году стал чемпионом Европы среди молодежных команд и бронзовым призером Олимпиады (уже будучи динамовцем).

3. Василий Карцев – 72 гола

Несмотря на достаточно скромные физические данные, Карцев прекрасно читал игру, мог наносить удары почти без замаха, обладал взрывной скоростью. Дважды с «Динамо» выигрывал чемпионаты СССР, был в составе команды в знаменитой динамовской поездке по Великобритании в 1945 году.

2. Константин Бесков – 116 голов

Блестящий футболист и тренер, Бесков в составе “Динамо” дважды стал чемпионом СССР, 5 раз – призером, однажды – обладателем Кубка СССР. В турне московского “Динамо” по Великобритании в 1945 году забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.

В качестве тренера с московским “Динамо” дважды был призером чемпионата и Кубка СССР, по одному разу – обладателем Кубка России и призером чемпионата страны.

1. Сергей Соловьев – 152 гола

Возглавляет рейтинг лучших бомбардиров «Динамо» Сергей Соловьев, который был не только выдающимся футболистом, но и хоккеистом (с шайбой и мячом). В составе футбольного «Динамо» 3 раза становился чемпионом СССР, 5 раз – призером.

В игре против московского “Торпедо” в 1958 году установил рекорд Союза, сделав хет-трик за 3 минуты – забить 3 гола быстрее не удавалось никому.

Топ-10 лучших бомбардиров московского “Динамо”