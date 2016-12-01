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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • «Реал» надолго потерял Бэйла. «Спартак» крупно проиграл в Самаре. Дайджест событий дня

«Реал» надолго потерял Бэйла. «Спартак» крупно проиграл в Самаре. Дайджест событий дня

В Африке вратарь забил через себя в падении

Фантастический забитый гол случился в чемпионате ЮАР: в матче «Барока» – «Орландо Пайретс» (1:1) в компенсированное время голкипер хозяев поля Масулуке Оскарине сравнял счет великолепным ударом через себя. Что-то похожее недавно изобразил форвард «Краснодара» Торнике Окриашвили, поразивший ворота «Зенита» в игре РФПЛ.

Бэйл надолго выбыл из-за травмы

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл восстановится от вывиха малоберцовых связок голеностопного сустава лишь к апрелю следующего года. Предполагалось, что валлийцу предстоит лечиться 2-3 месяца, однако прогноз неутешителен: почти полгода без футбола. «Реалу» придется играть без Бэйла как минимум 25 матчей. Жуть.

Газзаев голосует за уход Слуцкого

Бывшего главного тренера ЦСКА Валерия Газзаева спросили, стоит ли команде сменить тренера. По слухам, уход Леонида Слуцкого уже не за горами. «ЦСКА на протяжении 14 лет является флагманом российского футбола. Все привыкли к его победам и участию в Лиге чемпионов. Но у любых клубов бывают моменты, когда надо сделать перезагрузку, и этот момент настал. Нужно к этому относиться спокойно, а не на эмоциях», – отметил Газзаев.

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У сборной России сложная ситуация с контрольными матчами

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что сборная России испытывает серьезные проблемы при подготовке к ЧМ-2018. Гарантированных контрольных матчей для национальной команды до сих пор нет. «У всех сборных расписаны соперники, свои планы – очень сложно найти оппонента. При попытках достичь договоренности нам выдвигаются все новые требования – то изменяют даты, то вынуждают играть в неподходящих для нас условиях. Сейчас думаем о матче, который должен пройти в марте. Одна игра фактически уже запланирована, над второй думаем», – заявил Мутко.

Кейн подписал новый контракт с «Тоттенхэмом»

«Тоттенхэм» продлил контракт со своей звездой. Согласно ему Гарри Кейн будет выступать за лондонский клуб до лета 2022 года. Финансовая составляющая не разглашается. Напомним, в нынешнем сезоне нападающий провел в чемпионате Англии восемь матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

«Милан» никого не купит зимой?

Итальянский «Милан» бьется в Серии А за место в Лиге чемпионов, но при этом рискует остаться без усиления зимой. Новые китайские владельцы команды готовы вкладывать значительные средства на усиление состава, но некоторые бюрократические вопросы могут сорвать планы инвесторов. Ранее сообщалось, что «Милан» хотел бы в январе приобрести ряд футболистов, в том числе Сеска Фабрегаса из «Челси» и Себастьяна Руди из «Хоффенхайма».

Роналдиньо может быть заявлен за «Шапекоэнсе»

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо готов помочь «Шапекоэнсе» и присоединиться к клубу, игроки которого трагически погибли в авиакатастрофе. Сразу несколько бразильских команд готовы предоставить «Шапекоэнсе» собственных игроков, чтобы возродить этот клуб. По словам агента Роналдиньо, бразилец готов возобновить карьеру, которую завершил минувшим летом.

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«Спартак» разгромлен в Самаре, «Томь» – в Москве

Сегодня в РФПЛ было нескучно. В матче 16-го тура лидер чемпионата «Спартак» в Самаре крупно проиграл «Крыльям Советов» 0:4. «Терек» дома выиграл 2:1 у «Краснодара». «Локомотив» забил «Томи» аж шесть голов, пропустив всего один. Наконец, в заключительном матче тура «Анжи» на своем поле одержал волевую победу над «Амкаром» – 3:1. Весело стартовал второй круг. Следующий тур начнется уже в субботу.

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«Крылья» забили четыре гола «Спартаку», «Локомотив» шесть – «Томи». Онлайн 16-го тура РФПЛ

Испания. Примера Россия. Премьер-лига Испания Реал ЦСКА Милан Россия Тоттенхэм Спартак Ахмат Краснодар Крылья Советов Анжи Амкар-Пермь Томь Локомотив Шапекоэнсе Роналдиньо Бэйл Гарет Кейн Гарри Газзаев Валерий Слуцкий Леонид Мутко Виталий
Комментарии (6)
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mihail1980
1480626170
рано я на фантазисту ответил
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TUMS
1480629050
С ума сойти!
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alexandr1205
1480653838
Роналдиньо молодчина!
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pik54
1480691057
Вот и хвалёный Спартак.
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NNNN-4
1480700148
Там че то про Рейнгольда? Он никогда не был супер, но он всегда был Рейнгольд и умел играть в футбол ,а мы его за это любили!!!
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