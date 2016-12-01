В чемпионате ЮАР вратарь забил невероятный гол. Произошел эпизод в матче «Барока» – «Орландо Пайретс» (1:1), когда в компенсированное время голкипер хозяев поля Масулуке Оскарине сравнял счет красивым ударом через себя.

Отметим, что недавно похожий гол был забит в РФПЛ. В матче «Краснодар» – «Зенит» (2:1) ударом через себя отличился полузащитник «быков» Торнике Окриашвили.