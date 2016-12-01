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    В чемпионате ЮАР вратарь забил невероятный гол

    В чемпионате ЮАР вратарь забил невероятный гол. Произошел эпизод в матче «Барока» – «Орландо Пайретс» (1:1), когда в компенсированное время голкипер хозяев поля Масулуке Оскарине сравнял счет красивым ударом через себя.

    Отметим, что недавно похожий гол был забит в РФПЛ. В матче «Краснодар» – «Зенит» (2:1) ударом через себя отличился полузащитник «быков» Торнике Окриашвили.

    Источник: Twitter

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    01.12.2016 10:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +345

      Totti11 1 декабря 2016, 14:19

      Торнике, иди умывайся и обратно в Краснодар, мы тебя узнали!!!)))

      0
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 1 декабря 2016, 13:26

      С телевизора снимал)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 1 декабря 2016, 13:02

      матч из тотализатора, я как раз на ничью ставил)

      0
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 1 декабря 2016, 12:57

      Видел, молодчина вратарь, представляю если бы такое было в финале ЧМ или Лиги чемпионов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 1 декабря 2016, 12:44

      Класс

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 1 декабря 2016, 12:27

      характер

      0
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      Рейтинг: +100

      Partizanmett 1 декабря 2016, 12:08

      Браво!

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 1 декабря 2016, 11:54

      Тут хоть вратарь попытку сделал вытащить... наш юрец решил не заморачиваться

      3
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      Рейтинг: +18

      Аналитик г.Северск 1 декабря 2016, 11:38

      Блин бывает и такое же!!
      Ещё и на 95 минуте
      Красавчик.....

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 декабря 2016, 10:57

      Окриашвили переоделся,слетал в юар на выходные.

      5
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      Рейтинг: +6

      Duken > Gullit 76 2 декабря 2016, 20:59

      Загорел зато

      0
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