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    • «Крылья» забили четыре гола «Спартаку», «Локомотив» шесть – «Томи». Онлайн 16-го тура РФПЛ

    «Крылья» забили четыре гола «Спартаку», «Локомотив» шесть – «Томи». Онлайн 16-го тура РФПЛ


    5
    Голосов: 3
    01.12.2016 17:50
    Лидер чемпионата опозорился в холодной Самаре, «Терек» превзошел «Краснодар». «Томь» жестоко разгромлен «Локомотивом» в Москве, «Анжи» рубится с «Амкаром». «Бомбардир» следит, как завершается первый тур второго круга чемпионата России.

    Текстовый онлайн: «Крылья Советов» – «Спартак» – 4:0

    Цифры и факты до матча:

    • «Спартак» в РФПЛ забил 99 голов «Крыльям»;
    • Победная серия «Спартака» составляет 6 матчей;
    • В 5 из последних 6 матчей «Спартак» не пропускает;
    • 11 игр подряд «Крылья Советов» не могут выиграть у «Спартака»

    Состав «Спартака» с одним изменением:

    «Крылья» в традиционной форме. «Спартак» сыграет в белой.

    Вот так поле в Самаре выглядело за шесть часов до матча.

    А вот так сейчас:

    Молло на 17-й минуте открыл счет с пенальти, который был назначен после контакта Кутепова и Паскуато. Был ли фол? Уже неважно, гол забит.

    Второй гол в ворота «Спартака» влетел на последней минуте первого тайма, отличился Ткачев.

    3:0! Паскуато! Совсем все плохо у красно-белых.

    И 4:0, Корниленко! Сумасшествие в Самаре.

    Остальные матчи дня:

    «Терек» – «Краснодар» – 2:1

    Цифры и факты до матча:

    • Из 14 матчей «Терека» и «Краснодара» лишь один закончился вничью;
    • В 8 последних играх «Терек» не смог выиграть у «Краснодара»;
    • Последние 4 выездных матча «Краснодар» сыграл вничью.

    Афиша:

    Инфографика:

    Составы:

    Пирис опередил Куасси и открыл счет.

    А удвоил его Грозав. 2:0 уже в первом тайме!

    «Терек» забил еще один гол, но теперь в свои ворота. Анхель «отличился».

    «Томь» – «Локомотив» – 1:6

    Цифры и факты до матча:

    • «Томь» не забивала голов в 5 последних матчах;
    • «Томь» проиграла 5 из последних 6 встреч;
    • «Локомотив» сыграл лишь один «верховой» матч из последних 10;
    • «Локомотив» выиграл лишь один из последних 6 матчей у «Томи»

    В начале второго тайма Бикфалви открыл счет в матче.

    Сравнять удалось Коломейцеву буквально сразу же.

    После удаления Касьяна «Локо» сразу же забил: Фернандеш замкнул прострел с фланга.

    Игорь Денисов сделал счет 3:1 в пользу «Локомотива». Красиво!

    Развалилась «Томь» окончательно, теперь от Майкона пропустила.

    Бросила играть томская команда. 1:5 от Игнатьева.

    И шестой от Коломейцева.

    «Анжи» – «Амкар» – 3:1

    Цифры и факты до матча:

    • «Анжи» не забил ни одного гола в 4 последних матчах;
    • «Анжи» проиграл 3 последних встречи;
    • Лишь одна из последних 7 домашних игр «Анжи» была «верховой»;
    • «Амкар» в 5 последних матчах против «Анжи» не проигрывал

    Бодул открыл счет в Махачкале!

    Будковский сравнял счет под конец первого тайма.

    Боли с пенальти вывел «Анжи» вперед, 2:1.

    А вот и дубль Будковского!

    Вчера вот такие ребята пришли на матч «Зенита» и «Уфы»:

    Но всех, конечно, поразил перерыв в матче «Урала» и «Ростова» с танцующим шмелем и банками майонеза. Это нечто!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube, Twitter «Спартака», Twitter «Терека», Twitter «Краснодара»
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +2894

      Lokofint 2 декабря 2016, 01:49

      Это просто какой то непредсказуемый тур произошел!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 2 декабря 2016, 00:39

      Весёлый тур! Поистине в РФПЛ скучно не бывает))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      LIO1987 1 декабря 2016, 22:50

      А красава-вот на чем наши клубы заводят "КУРАЖ"!!! На нём и МанСити и Барсу и Бварию могём-почаще бы!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      UmbroDon 1 декабря 2016, 21:49

      "Лидер чемпионата опозорился в холодной Самаре",а в Москве что жара?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Алеха32 1 декабря 2016, 20:56

      Только начало!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4130

      Kollljan 1 декабря 2016, 20:42

      Халява для Спартака закончилась.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4951

      polt 1 декабря 2016, 20:39

      Лавры лидера оказались тяжеловаты для Карреры, блеск в глазах отсутствовал напрочь. Сдал игру!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7801

      mihail200606 1 декабря 2016, 20:37

      крылья супер... порадовали..
      поросячий экстаз кончился..

      2
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    • ...
      Рейтинг: -2

      hyryrg 1 декабря 2016, 20:12

      На изи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      kostjan 58 1 декабря 2016, 20:06

      хорошая игра крыльев.спартак удивил.

      1
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