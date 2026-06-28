28.06.2026, воскресенье, 22:00
Чемпионат мира, 1/16 финала
Чемпионат мира, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Составы команд
ЮАР
ЮАР
4-5-1
1
Уильямс
6
Модиба
21
Окон
14
Мбокази
20
Мудау
12
Масеко
4
Мокоена
13
Ситхоле
7
Апполлис
10
Мофокенг
99
Макгопа
3-3-2-2
16
Крепо
13
Корнелиус
11
Миллар
15
Бомбито
2
Джонстон
7
Эустакиу
22
Ларея
17
Бьюкенан
25
Салиба
12
Олувасейи
10
Дэвид
10
Мофокенг
5
Мбата
5
Мбата
10
Мофокенг
12
Масеко
8
Мореми
8
Мореми
12
Масеко
99
Макгопа
15
Рейнерс
15
Рейнерс
99
Макгопа
17
Бьюкенан
19
Дэвис
19
Дэвис
17
Бьюкенан
15
Бомбито
4
Де Фужероля
4
Де Фужероля
15
Бомбито
25
Салиба
23
Сигур
23
Сигур
25
Салиба
11
Миллар
14
Шаффельбург
14
Шаффельбург
11
Миллар
12
Олувасейи
24
Промис
24
Промис
12
Олувасейи
Остались в запасе
ЮАР
Канада
16
Сифо Чейн
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
26
Брэдли Кросс
ЛЗ
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
25
Камогело Себелебеле
ПЗ
23
Джейден Адамс
АП
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Давид Нотоане
1
Дейн Сент-Клер
ВР
18
Оуэн Гудман
ВР
3
Элфи Джонс
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
6
Мэтью Шоньер
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
20
Али Ахмед
ЦП
7
Джейден Нельсон
ЛВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
16
Сифо Чейн
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
26
Брэдли Кросс
ЛЗ
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
25
Камогело Себелебеле
ПЗ
23
Джейден Адамс
АП
9
Лайл Фостер
ЦФ
Остались в запасе
1
Дейн Сент-Клер
ВР
18
Оуэн Гудман
ВР
3
Элфи Джонс
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
6
Мэтью Шоньер
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
20
Али Ахмед
ЦП
7
Джейден Нельсон
ЛВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Давид Нотоане
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча ЮАР - Канада
2
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
10
16
Офсайды
1
0
Количество передач
550
380
Сейвы
5
1
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
1
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.13
1.32
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04
Смотреть прямую трансляцию ЮАР против Канады, 1/16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июня в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЮАР – Канада
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»