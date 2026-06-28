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  • ЮАР – Канада: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2026

ЮАР – Канада: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2026

28 июня, 20:50
ЮАР
28.06.2026, воскресенье, 22:00
Чемпионат мира, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Канада
90+2' С. Эустакиу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЮАР
1
Ронвен Уильямс
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
21
Име Окон
ЦЗ
14
Мбекезели Мбокази
ЦЗ
20
Хулисо Мудау
ПЗ
10
Релебохиле Мофокенг
ЦП
12
Тапело Масеко
ЦП
4
Тебохо Мокоена
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦП
7
Освин Апполлис
ЦП
99
Эвиденс Макгопа
ЦФ
Главный тренер
Давид Нотоане
Канада
16
Максим Крепо
ВР
22
Ричмонд Ларея
ЛЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
11
Лайам Миллар
ЦЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Стефен Эустакиу
ОП
25
Натан-Дилан Салиба
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПП
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
ЮАР
16
Сифо Чейн
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
26
Брэдли Кросс
ЛЗ
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
25
Камогело Себелебеле
ПЗ
5
Таленте Мбата
ЦП
23
Джейден Адамс
АП
8
Тшепанг Мореми
ЛФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
15
Икраам Рейнерс
ЦФ
Канада
1
Дейн Сент-Клер
ВР
18
Оуэн Гудман
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
3
Элфи Джонс
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
14
Якоб Шаффельбург
ЛВ
7
Джейден Нельсон
ЛВ
23
Нико Сигур
ОП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
20
Али Ахмед
ЦП
24
Дэвид Промис
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
4-5-1
1
Уильямс
6
Модиба
21
Окон
14
Мбокази
20
Мудау
12
Масеко
4
Мокоена
13
Ситхоле
7
Апполлис
10
Мофокенг
99
Макгопа
3-3-2-2
16
Крепо
13
Корнелиус
11
Миллар
15
Бомбито
2
Джонстон
7
Эустакиу
22
Ларея
17
Бьюкенан
25
Салиба
12
Олувасейи
10
Дэвид
10
Мофокенг
5
Мбата
5
Мбата
10
Мофокенг
12
Масеко
8
Мореми
8
Мореми
12
Масеко
99
Макгопа
15
Рейнерс
15
Рейнерс
99
Макгопа
17
Бьюкенан
19
Дэвис
19
Дэвис
17
Бьюкенан
15
Бомбито
4
Де Фужероля
4
Де Фужероля
15
Бомбито
25
Салиба
23
Сигур
23
Сигур
25
Салиба
11
Миллар
14
Шаффельбург
14
Шаффельбург
11
Миллар
12
Олувасейи
24
Промис
24
Промис
12
Олувасейи
Остались в запасе
ЮАР
Канада
16
Сифо Чейн
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
26
Брэдли Кросс
ЛЗ
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
25
Камогело Себелебеле
ПЗ
23
Джейден Адамс
АП
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Давид Нотоане
1
Дейн Сент-Клер
ВР
18
Оуэн Гудман
ВР
3
Элфи Джонс
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
6
Мэтью Шоньер
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
20
Али Ахмед
ЦП
7
Джейден Нельсон
ЛВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
16
Сифо Чейн
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
26
Брэдли Кросс
ЛЗ
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
25
Камогело Себелебеле
ПЗ
23
Джейден Адамс
АП
9
Лайл Фостер
ЦФ
Остались в запасе
1
Дейн Сент-Клер
ВР
18
Оуэн Гудман
ВР
3
Элфи Джонс
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
6
Мэтью Шоньер
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
20
Али Ахмед
ЦП
7
Джейден Нельсон
ЛВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Давид Нотоане
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча ЮАР - Канада
2
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
10
16
Офсайды
1
0
Количество передач
550
380
Сейвы
5
1
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
1
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.13
1.32
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04

Смотреть прямую трансляцию ЮАР против Канады, 1/16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЮАР – Канада

ЮАР – Канада: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Канада ЮАР
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