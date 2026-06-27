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ЮАР – Канада: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026

27 июня 2026 8:23
ЮАР - Канада
28 июн. 2026, воскресенье 22:00 | Чемпионат мира, 1/16 финала
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1.70
Победа Канады
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Матч 1/16 финала Чемпионата мира между ЮАР и Канадой пройдет 28 июня 2026 года в Лас-Вегасе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум». Южноафриканцы сенсационно вышли из группы, обыграв Южную Корею (1:0) и сыграв вничью с Чехией (1:1), и теперь встретятся с канадцами, которые заняли второе место в своей группе после победы над Катаром (6:0) и поражения от Швейцарии (1:2). Сможет ли африканская команда продолжить свое сказочное выступление и пробиться в четвертьфинал, или Канада подтвердит статус фаворита и впервые в истории выйдет в 1/4 финала чемпионата мира?

Кто победит в матче

Сборная ЮАР подходит к игре с невысокой, но эффективной статистикой: три гола в пяти последних матчах (в среднем 0,6 за игру) и три пропущенных (0,6). Команда продемонстрировала удивительную оборонительную дисциплину на групповом этапе, не пропуская в двух последних матчах – против Чехии и Южной Кореи. Однако атака южноафриканцев выглядит крайне ограниченной: они редко забивают больше одного гола за матч, и против такой мощной команды, как Канада, этого будет недостаточно. ЮАР будет делать ставку на оборону и надеяться на стандартные положения или контратаки.

Канада подходит к игре с впечатляющей статистикой: 11 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,2 за игру) и четыре пропущенных (0,8). Команда забивает в трех последних матчах чемпионата мира, а на групповом этапе продемонстрировала мощную атаку, разгромив Катар (6:0) и уступив лишь Швейцарии (1:2). Канадцы обладают быстрыми и техничными игроками, способными вскрыть любую оборону, а их мотивация на этом турнире огромна – они впервые в истории вышли в плей-офф и мечтают о четвертьфинале. В очной встрече с ЮАР канадцы проиграли в 2007 году, но с тех пор уровни команд кардинально изменились.

Итоговый вывод: Канада превосходит ЮАР в атакующей мощи и классе игроков, тогда как южноафриканцы делают ставку на оборону, но их атака слишком слаба, чтобы рассчитывать на положительный исход. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Канады выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Канады.

Форма и история личных встреч

ЮАР пропускает менее гола за матч, но забивает еще меньше (0,6), тогда как Канада забивает в среднем 2,2 гола и имеет мощную атаку. В очных встречах команды обменивались победами, но текущая форма и класс канадцев дают им явное преимущество.

Прогноз на победителя

Канада имеет мощную атаку и высокую мотивацию на этом турнире, тогда как ЮАР полагается на оборону, но ее атака слишком слаба, чтобы конкурировать с канадцами. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Канады с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Канады с коэффициентом 1,70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/16 финала между ЮАР и Канадой состоится 28 июня 2026 года в Лас-Вегасе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

ЮАР – Канада: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026

1.70
Победа Канады
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Чемпионат мира Канада ЮАР
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