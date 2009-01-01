Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Команды
ЮАР
Результаты
Результаты сборной ЮАР по футболу
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Сайт:
http://www.safa.net/
Тренер:
Уго Броос
Состав
Статистика
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Чемпионат мира. 2026
Товарищеские матчи. Сборные. 2026
Кубок африканских наций. 2025
Товарищеские матчи. Сборные. 2025
Товарищеские матчи. Сборные. 2024
Кубок африканских наций. 2023
Отборочные матчи к ЧМ. Африка. Первый этап 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные. 2023
Товарищеские матчи. Сборные. 2022
Товарищеские матчи. Сборные. 2021
Кубок африканских наций. Плей-офф 2019
Кубок африканских наций. Групповой этап 2019
Товарищеские матчи. Сборные. 2018
Отборочные матчи к ЧМ. Африка. Групповой этап 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Африка. 2015/2016
Кубок Африканских Наций. Групповой этап 2015
Товарищеские матчи. Сборные. 2015
Товарищеские матчи. Сборные. 2014
Кубок Африканских Наций. 2013
Кубок Африканских Наций. 2013
Товарищеские матчи. Сборные. 2013
Товарищеские матчи. Сборные. 2012
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка. 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные. 2011
Чемпионат мира. 2010
Товарищеские матчи. Сборные. 2010
Кубок Конфедераций. Матч за 3-е место 2009
Кубок Конфедераций. 2009
Кубок Конфедераций. 2009
Кубок Африканских Наций. 2008
28.06 | 22:00
ЮАР
0 : 1
Канада
25.06 | 04:00
ЮАР
1 : 0
Южная Корея
18.06 | 19:00
Чехия
1 : 1
ЮАР
11.06 | 22:00
Мексика
2 : 0
ЮАР
Главные новости
Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
14:54
1
«Пролетела вся карьера, жизнь»: Акинфеев двумя словами описал ЧМ-2014
14:45
Силкин – об игроке ЦСКА: «Я бы наказал его по максимуму, пусть черти знают порядок»
14:30
3
Фото
Аленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
4
Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
13:07
8
Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
9
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
11
Дзюба может сменить вид спорта
12:14
2
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+