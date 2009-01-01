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    Результаты сборной ЮАР по футболу

    Тренер Эфраим Машаба
    Турниры:
    Кубок африканских наций 2019, группа D
    Групповой этап, 3 тур
    		1 июля, понедельник 19:00 ЮАР 0:1 Марокко
    Групповой этап, 2 тур
    		28 июня, пятница 23:00 ЮАР 1:0 Намибия
    Групповой этап, 1 тур
    		24 июня, понедельник 17:30 Кот-д'Ивуар 1:0 ЮАР
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