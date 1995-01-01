- 3 марта
- 23:23 Дочь Пеле рассказала, за кого он болел на ЧМ-2022 после вылета Бразилии
- 19:08 Сборная Аргентины назвала список игроков на первые матчи после победного ЧМ-2022
- 12:43 Мартинес обвинил партнеров по сборной Аргентины в подстрекательстве к жесту с перчаткой
- 28 февраля
- 09:59 ФИФА назвала лучших футбольных фанатов года 2
- 07:36 Месси прокомментировал победу в премии The Best. Он стал лучшим игроком года
- 01:07 Фото Стало известно, как распределились голоса за лучшего игрока года по версии ФИФА 4
- 00:39 Месси – обладатель премии The Best. Его признали лучшим игроком 2022 года 15
- 27 февраля
- 23:49 Скалони – лучший тренер 2022 года по версии ФИФА
- 23:31 Мартинес – лучший вратарь 2022 года по версии ФИФА 1
- 21:13 Фото Чемпион мира Скалони продлил контракт со сборной Аргентины 1
- 26 февраля
- 14:23 Мак Аллистер: «Аргентина выиграла ЧМ-2022 благодаря Месси» 3
- 24 февраля
- 00:47 «Хороший вратарь должен быть либо тупым, либо психом». Бракамонте – об Эмилиано Мартинесе
- 23 февраля
- 19:54 «Это было глупо». Мартинес – о перчатке, приложенной к паху 6
- 13:54 Бракамонте объяснил, почему отказался ехать к Марадоне на шашлыки 2
- 21 февраля
- 15:18 Бракамонте: «Месси должен сыграть на ЧМ-2030 и ЧМ-2034» 1
- 18 февраля
- 00:27 Шустер сравнил Месси и Марадону
- 15 февраля
- 18:25 «Он играл божественно, фантастически». Акинфеев рассказал, за кого переживал на ЧМ-2022 2
- 17:52 Акинфеев рассказал, как относится к трештоку вратаря Мартинеса в финале ЧМ-2022 1
- 11 февраля
- 13:49 Мартинес: «Как я мог издеваться над Мбаппе, если он забил мне четыре гола в финале ЧМ?»
- 11:32 В Аргентине могут ввести банкноты с изображением Месси или Марадоны 2
- 10 февраля
- 19:20 Фото ФИФА назвала трех претендентов на приз лучшему футболисту 2022 года 6
- 9 февраля
- 19:23 Фото ФИФА назвала трех претендентов на приз лучшему тренеру 2022 года
- 8 февраля
- 23:25 Гомес: «Сборная Аргентины праздновала победу Хорватии над Бразилией на ЧМ-2022 как свою собственную»
- 7 февраля
- 21:32 Аргентина и еще три страны подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030 1
- 6 февраля
- 19:33 Фото Месси – лучший игрок 2022 года в Южной Америке по версии IFFHS
- 5 февраля
- 00:07 Месси: «Я был уверен, что бог подарит мне победу на чемпионате мира. Он выбрал лучший момент. На этом моя карьера практически заканчивается» 22
- 4 февраля
- 09:18 Бекхэм ответил, считает ли он Месси лучшим футболистом в истории 1
- 3 февраля
- 18:10 Фото Месси рассказал, кто сфотографировал его с кубком мира в кровати 2
- 09:43 «Журналисты меня «мочили». Месси объяснил, почему на ЧМ-2022 его поддерживал весь мир
- 08:23 Месси рассказал, какие у него взаимоотношения с Мбаппе после финала ЧМ-2022 1