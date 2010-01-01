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    Состав сборной Аргентины по футболу

    Сайт www.afa.org.ar
    Тренер Лионель Скалони
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    23 Мартинес Эмилиано Астон Вилла Астон Вилла Аргентина Вра 30 7 0 0 1 0
    19 Отаменди Николас Бенфика Бенфика Аргентина Защ 35 7 0 1 2 0
    13 Ромеро Кристиан Тоттенхэм Тоттенхэм Аргентина Защ 24 7 0 0 2 0
    26 Молина Науэль Атлетико Атлетико Аргентина Защ 25 7 1 1 0 0
    8 Акунья Маркос Севилья Севилья Аргентина Защ 31 6 0 0 3 0
    3 Тальяфико Николас Лион Лион Аргентина Защ 30 6 0 0 0 0
    25 Мартинес Лисандро Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Аргентина Защ 25 5 0 0 1 0
    4 Монтиэль Гонсало Севилья Севилья Аргентина Защ 26 4 0 0 2 0
    6 Пеццелла Герман Бетис Бетис Аргентина Защ 31 3 0 0 1 0
    2 Фойт Хуан Вильярреал Вильярреал Аргентина Защ 25 1 0 0 0 0
    7 де Пауль Родриго Атлетико Атлетико Аргентина Пол 28 7 0 0 0 0
    24 Фернандес Энцо Челси Челси Аргентина Пол 22 7 1 1 1 0
    20 Мак Аллистер Алексис Брайтон Брайтон Аргентина Пол 24 6 1 1 0 0
    5 Паредес Леандро Ювентус Ювентус Аргентина Пол 28 5 0 0 2 0
    14 Паласиос Эсекьель Байер Байер Аргентина Пол 24 3 0 0 0 0
    17 Гомес Алехандро Севилья Севилья Аргентина Пол 35 2 0 0 0 0
    18 Родригес Гидо Бетис Бетис Аргентина Пол 28 1 0 0 0 0
    16 Алмада Тиаго Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед Аргентина Пол 21 1 0 0 0 0
    10 Месси Лионель ПСЖ ПСЖ Аргентина Испания Нап 35 7 7 3 1 0
    9 Альварес Хулиан Манчестер Сити Манчестер Сити Аргентина Нап 23 7 4 0 0 0
    22 Мартинес Лаутаро Интер Интер Аргентина Нап 25 6 0 0 0 0
    11 Ди Мария Анхель Ювентус Ювентус Аргентина Италия Нап 35 5 1 1 0 0
    21 Дибала Пауло Рома Рома Аргентина Италия Нап 29 2 0 0 0 0
    15 Корреа Анхель Атлетико Атлетико Аргентина Нап 27 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 24, из них вратарей: 1, защитников: 9, полузащитников: 8, нападающих: 6
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