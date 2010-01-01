Статистика по турнирам:
Всего игроков: 24, из них вратарей: 1, защитников: 9, полузащитников: 8, нападающих: 6
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|23
|Мартинес Эмилиано
|Астон Вилла
|Вра
|30
|7
|0
|0
|1
|0
|19
|Отаменди Николас
|Бенфика
|Защ
|35
|7
|0
|1
|2
|0
|13
|Ромеро Кристиан
|Тоттенхэм
|Защ
|24
|7
|0
|0
|2
|0
|26
|Молина Науэль
|Атлетико
|Защ
|25
|7
|1
|1
|0
|0
|8
|Акунья Маркос
|Севилья
|Защ
|31
|6
|0
|0
|3
|0
|3
|Тальяфико Николас
|Лион
|Защ
|30
|6
|0
|0
|0
|0
|25
|Мартинес Лисандро
|Манчестер Юнайтед
|Защ
|25
|5
|0
|0
|1
|0
|4
|Монтиэль Гонсало
|Севилья
|Защ
|26
|4
|0
|0
|2
|0
|6
|Пеццелла Герман
|Бетис
|Защ
|31
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|Фойт Хуан
|Вильярреал
|Защ
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|7
|де Пауль Родриго
|Атлетико
|Пол
|28
|7
|0
|0
|0
|0
|24
|Фернандес Энцо
|Челси
|Пол
|22
|7
|1
|1
|1
|0
|20
|Мак Аллистер Алексис
|Брайтон
|Пол
|24
|6
|1
|1
|0
|0
|5
|Паредес Леандро
|Ювентус
|Пол
|28
|5
|0
|0
|2
|0
|14
|Паласиос Эсекьель
|Байер
|Пол
|24
|3
|0
|0
|0
|0
|17
|Гомес Алехандро
|Севилья
|Пол
|35
|2
|0
|0
|0
|0
|18
|Родригес Гидо
|Бетис
|Пол
|28
|1
|0
|0
|0
|0
|16
|Алмада Тиаго
|Атланта Юнайтед
|Пол
|21
|1
|0
|0
|0
|0
|10
|Месси Лионель
|ПСЖ
|Нап
|35
|7
|7
|3
|1
|0
|9
|Альварес Хулиан
|Манчестер Сити
|Нап
|23
|7
|4
|0
|0
|0
|22
|Мартинес Лаутаро
|Интер
|Нап
|25
|6
|0
|0
|0
|0
|11
|Ди Мария Анхель
|Ювентус
|Нап
|35
|5
|1
|1
|0
|0
|21
|Дибала Пауло
|Рома
|Нап
|29
|2
|0
|0
|0
|0
|15
|Корреа Анхель
|Атлетико
|Нап
|27
|1
|0
|0
|0
|0