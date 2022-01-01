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Чемпионат мира по футболу 2026
Команды
Аргентина
Состав
Состав сборной Аргентины по футболу
Чемпионат мира по футболу 2026
Сайт:
http://www.afa.org.ar
Тренер:
Лионель Скалони
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
23
Мартинес Э.
Челси
Вра
34
€ 12 млн
3
Тальяфико Н.
Лион
Защ
34
€ 4 млн
13
Ромеро К.
Атлетико
Защ
28
€ 45 млн
6
Мартинес Л.
Манчестер Юнайтед
Защ
28
€ 40 млн
4
Монтиэль Г.
Ривер Плейт
Защ
29
€ 4.5 млн
24
Фернандес Э.
Манчестер Сити
Пол
25
€ 90 млн
7
Де Пауль Р.
Интер Майами
Пол
32
€ 14 млн
20
Мак Аллистер А.
Ливерпуль
Пол
27
€ 70 млн
15
Гонсалес Н.
Ювентус
Нап
28
€ 22 млн
10
Месси Л.
Интер Майами
Нап
39
€ 15 млн
9
Альварес Х.
Атлетико
Нап
26
€ 100 млн
1
Муссо Х.
Атлетико
Вра
32
€ 3 млн
12
Рульи Х.
Манчестер Сити
Вра
34
€ 6 млн
8
Барко В.
Челси
Защ
22
€ 40 млн
25
Медина Ф.
Байер
Защ
27
€ 18 млн
2
Сенеси М.
Тоттенхэм
Защ
29
€ 25 млн
19
Отаменди Н.
Ривер Плейт
Защ
38
€ 1 млн
26
Молина Н.
Рома
Защ
28
€ 15 млн
5
Паредес Л.
Бока Хуниорс
Пол
32
€ 5 млн
14
Паласиос Э.
Ипсвич Таун
Пол
27
€ 25 млн
18
Пас Н.
Комо
Пол
21
€ 80 млн
16
Алмада Т.
Ривер Плейт
Пол
25
€ 15 млн
11
Ло Чельсо Д.
Бетис
Пол
30
€ 8 млн
17
Симеоне Д.
Атлетико
Нап
23
€ 40 млн
22
Мартинес Л.
Интер
Нап
29
€ 85 млн
21
Лопес Х.
Палмейрас
Нап
25
€ 25 млн
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 8, нападающих: 6
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