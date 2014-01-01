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Чемпионат мира по футболу 2026
Команды
Аргентина
Результаты
Результаты сборной Аргентины по футболу
Чемпионат мира по футболу 2026
Сайт:
http://www.afa.org.ar
Тренер:
Лионель Скалони
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Таблица
Чемпионат мира. 2026
Кубок Америки. 2024
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ. 2024/2025
Чемпионат мира. 2022
Кубок Америки. 2021
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ. 2021/2022
Кубок Америки. Групповой этап 2019
Чемпионат мира. Групповой этап 2018
Кубок Америки. Групповой этап 2016
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Кубок Америки. Групповой этап 2015
Чемпионат мира. 2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка. 2012/2013
Кубок Америки. 2011
Чемпионат мира. 2010
Чемпионат мира. 2006
19.07 | 22:00
Испания
1 : 0
Аргентина
15.07 | 22:00
Англия
1 : 2
Аргентина
12.07 | 04:00
Аргентина
3 : 1
Швейцария
07.07 | 19:00
Аргентина
3 : 2
Египет
04.07 | 01:00
Аргентина
3 : 2
Кабо-Верде
28.06 | 05:00
Иордания
1 : 3
Аргентина
22.06 | 20:00
Аргентина
2 : 0
Австрия
17.06 | 04:00
Аргентина
3 : 0
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