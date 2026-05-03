Составы команд
Болонья
Болонья
4-1-2-2-1
25
Пессина
33
Миранда
26
Лукуми
5
Хелланд
29
Де Сильвестри
19
Сом
19
Фройлер
6
Моро
25
Домингес
10
Бернардески
21
Одгор
4-4-1-1
1
Каприле
26
Мина
2
Зе Педру
33
Оберт
13
Доссена
14
Фолоруншо
70
Гаэтано
8
Адопо
14
Дейола
2
Палестра
94
Эспозито
10
Бернардески
19
Фергюсон
19
Фергюсон
10
Бернардески
19
Сом
11
Роу
11
Роу
19
Сом
29
Де Сильвестри
20
Цортеа
20
Цортеа
29
Де Сильвестри
25
Домингес
7
Орсолини
7
Орсолини
25
Домингес
21
Одгор
9
Кастро
9
Кастро
21
Одгор
8
Адопо
4
Цаппа
4
Цаппа
8
Адопо
14
Дейола
55
Сулемана
55
Сулемана
14
Дейола
94
Эспозито
31
Менди
31
Менди
94
Эспозито
Остались в запасе
Болонья
Кальяри
12
Riccardo Gnudi
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
15
Хуан Родригес
ЦЗ
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
19
Яэль Трепи
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
12
Riccardo Gnudi
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
15
Хуан Родригес
ЦЗ
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
19
Яэль Трепи
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Болонья - Кальяри
2
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
13
12
Офсайды
3
5
Количество передач
493
273
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
72
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.53
1.07
xGP (предотвращенные голы)
0.42
0.42
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Кальяри», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 13:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Кальяри»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»