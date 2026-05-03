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  • «Болонья» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

«Болонья» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

3 мая, 12:20
Болонья
03.05.2026, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 35 тур
0 : 0
Завершен
Кальяри
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Болонья
25
Массимо Пессина
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
(К) ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
13
Альберто Доссена
ЦЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
(К) ЦП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Болонья
12
Riccardo Gnudi
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
11
Джон Роу
ЛВ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
15
Хуан Родригес
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
55
Сулемана
ОП
31
Поль Менди
ЦФ
19
Яэль Трепи
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Пессина
33
Миранда
26
Лукуми
5
Хелланд
29
Де Сильвестри
19
Сом
19
Фройлер
6
Моро
25
Домингес
10
Бернардески
21
Одгор
4-4-1-1
1
Каприле
26
Мина
2
Зе Педру
33
Оберт
13
Доссена
14
Фолоруншо
70
Гаэтано
8
Адопо
14
Дейола
2
Палестра
94
Эспозито
10
Бернардески
19
Фергюсон
19
Фергюсон
10
Бернардески
19
Сом
11
Роу
11
Роу
19
Сом
29
Де Сильвестри
20
Цортеа
20
Цортеа
29
Де Сильвестри
25
Домингес
7
Орсолини
7
Орсолини
25
Домингес
21
Одгор
9
Кастро
9
Кастро
21
Одгор
8
Адопо
4
Цаппа
4
Цаппа
8
Адопо
14
Дейола
55
Сулемана
55
Сулемана
14
Дейола
94
Эспозито
31
Менди
31
Менди
94
Эспозито
Остались в запасе
Болонья
Кальяри
12
Riccardo Gnudi
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
15
Хуан Родригес
ЦЗ
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
19
Яэль Трепи
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
12
Riccardo Gnudi
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
15
Хуан Родригес
ЦЗ
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
19
Яэль Трепи
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Фабио Писакане
Болонья
Точно не сыграют
Тейс Даллинга
ЦФ
Лукаш Скорупски
ВР
Кевин Бонифази
ЦЗ
Николо Камбьяги
ЛВ
Жоау Мариу
ПЗ
Николо Казале
ЦЗ
Кальяри
Точно не сыграют
Лука Маццителли
ЦП
Дженнаро Боррелли
ЦФ
Маттиа Феличи
ЛВ
Рияд Идрисси
ЛЗ
Леонардо Паволетти
ЦФ
Отниэль Ратеринк
ПЗ
Статистика матча Болонья - Кальяри
2
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
13
12
Офсайды
3
5
Количество передач
493
273
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
72
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.53
1.07
xGP (предотвращенные голы)
0.42
0.42

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Кальяри», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 13:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья»«Кальяри»

«Болонья» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кальяри Болонья
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