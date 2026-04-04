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  • «Сассуоло» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

«Сассуоло» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

4 апреля, 14:50
Сассуоло
04.04.2026, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
50' У. Гарсия 78' А. Пинамонти
30' С. Эспозито (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
49
Арьянет Мурич
ВР
23
Улиссес Гарсия
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
8
Исмаэль Коне
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
20
Кристиан Вольпато
АП
10
Доменико Берарди
(К) ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
99
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
32
Зе Педру
ЦЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
10
Джанлука Гаэтано
ЦП
14
Алессандро Дейола
(К) ЦП
90
Майкл Фолоруншо
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Сассуоло
16
Джоэле Закки
ВР
13
Стефано Турати
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
4
Тарик Мухаремович
ЦЗ
66
Педро Фелипе
ЦЗ
25
Войо Кулибали
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
18
Неманья Матич
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
44
Эдоардо Яннони
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
20
Алие Фадера
ЛВ
8
М'Бала Нзола
ЦФ
24
Лука Моро
ЦФ
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
18
Отниэль Ратеринк
ПЗ
28
Габриэле Цаппа
ПЗ
25
Сулемана
ОП
4
Лука Маццителли
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
20
Агустин Альбаррасин
ЛВ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
31
Поль Менди
ЦФ
19
Андреа Белотти
ЦФ
4-1-3-2
49
Мурич
23
Гарсия
19
Романья
21
Идзес
6
Валюкевич
8
Коне
42
Торстведт
20
Вольпато
45
Лорьенте
99
Пинамонти
10
Берарди
4-4-1-1
1
Каприле
26
Мина
15
Родригес
33
Оберт
32
Зе Педру
10
Гаэтано
14
Дейола
90
Фолоруншо
8
Адопо
2
Палестра
94
Эспозито
19
Романья
25
Кулибали
25
Кулибали
19
Романья
8
Коне
35
Липани
35
Липани
8
Коне
20
Вольпато
18
Матич
18
Матич
20
Вольпато
45
Лорьенте
50
Бакола
50
Бакола
45
Лорьенте
99
Пинамонти
8
Нзола
8
Нзола
99
Пинамонти
8
Адопо
28
Цаппа
28
Цаппа
8
Адопо
10
Гаэтано
25
Сулемана
25
Сулемана
10
Гаэтано
90
Фолоруншо
29
Боррелли
29
Боррелли
90
Фолоруншо
32
Зе Педру
90
Кылыксой
90
Кылыксой
32
Зе Педру
94
Эспозито
31
Менди
31
Менди
94
Эспозито
Остались в запасе
Сассуоло
Кальяри
16
Джоэле Закки
ВР
13
Стефано Турати
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
4
Тарик Мухаремович
ЦЗ
66
Педро Фелипе
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
44
Эдоардо Яннони
ЦП
20
Алие Фадера
ЛВ
24
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
18
Отниэль Ратеринк
ПЗ
4
Лука Маццителли
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
20
Агустин Альбаррасин
ЛВ
19
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
16
Джоэле Закки
ВР
13
Стефано Турати
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
4
Тарик Мухаремович
ЦЗ
66
Педро Фелипе
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
44
Эдоардо Яннони
ЦП
20
Алие Фадера
ЛВ
24
Лука Моро
ЦФ
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
18
Отниэль Ратеринк
ПЗ
4
Лука Маццителли
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
20
Агустин Альбаррасин
ЛВ
19
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Сассуоло - Кальяри
1
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
1
0
Угловые удары
2
2
Нарушения
14
11
Офсайды
2
1
Количество передач
434
440
Сейвы
2
0
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.51
1.63
xGP (предотвращенные голы)
-1.18
-1.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Кальяри», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Кальяри»

«Сассуоло» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кальяри Сассуоло
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