04.04.2026, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
4-1-3-2
49
Мурич
23
Гарсия
19
Романья
21
Идзес
6
Валюкевич
8
Коне
42
Торстведт
20
Вольпато
45
Лорьенте
99
Пинамонти
10
Берарди
4-4-1-1
1
Каприле
26
Мина
15
Родригес
33
Оберт
32
Зе Педру
10
Гаэтано
14
Дейола
90
Фолоруншо
8
Адопо
2
Палестра
94
Эспозито
19
Романья
25
Кулибали
25
Кулибали
19
Романья
8
Коне
35
Липани
35
Липани
8
Коне
20
Вольпато
18
Матич
18
Матич
20
Вольпато
45
Лорьенте
50
Бакола
50
Бакола
45
Лорьенте
99
Пинамонти
8
Нзола
8
Нзола
99
Пинамонти
8
Адопо
28
Цаппа
28
Цаппа
8
Адопо
10
Гаэтано
25
Сулемана
25
Сулемана
10
Гаэтано
90
Фолоруншо
29
Боррелли
29
Боррелли
90
Фолоруншо
32
Зе Педру
90
Кылыксой
90
Кылыксой
32
Зе Педру
94
Эспозито
31
Менди
31
Менди
94
Эспозито
Остались в запасе
Сассуоло
Кальяри
16
Джоэле Закки
ВР
13
Стефано Турати
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
4
Тарик Мухаремович
ЦЗ
66
Педро Фелипе
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
44
Эдоардо Яннони
ЦП
20
Алие Фадера
ЛВ
24
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
18
Отниэль Ратеринк
ПЗ
4
Лука Маццителли
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
20
Агустин Альбаррасин
ЛВ
19
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
16
Джоэле Закки
ВР
13
Стефано Турати
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
4
Тарик Мухаремович
ЦЗ
66
Педро Фелипе
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
44
Эдоардо Яннони
ЦП
20
Алие Фадера
ЛВ
24
Лука Моро
ЦФ
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
18
Отниэль Ратеринк
ПЗ
4
Лука Маццителли
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
20
Агустин Альбаррасин
ЛВ
19
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Сассуоло - Кальяри
1
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
1
0
Угловые удары
2
2
Нарушения
14
11
Офсайды
2
1
Количество передач
434
440
Сейвы
2
0
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.51
1.63
xGP (предотвращенные голы)
-1.18
-1.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Кальяри», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Кальяри»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»