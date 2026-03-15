15.03.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
Италия. Серия А, 29 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Пиза
Пиза
Кальяри
4-2-3-1
12
Николас
3
Ангори
4
Караччоло
33
Калабрези
5
Канестрелли
20
Эбишер
6
Марин
10
Трамони
32
Морео
7
Лери
17
Дуросинми
4-1-3-1-1
1
Каприле
26
Мина
22
Доссена
33
Оберт
32
Зе Педру
25
Сулемана
8
Адопо
10
Гаэтано
90
Фолоруншо
2
Палестра
90
Кылыксой
33
Калабрези
39
Альбиоль
39
Альбиоль
33
Калабрези
6
Марин
8
Хойхольт
8
Хойхольт
6
Марин
10
Трамони
14
Акинсанмиро
14
Акинсанмиро
10
Трамони
7
Лери
15
15
7
Лери
26
Мина
28
Цаппа
28
Цаппа
26
Мина
10
Гаэтано
4
Маццителли
4
Маццителли
10
Гаэтано
8
Адопо
30
Паволетти
30
Паволетти
8
Адопо
90
Кылыксой
37
Трепи
37
Трепи
90
Кылыксой
Остались в запасе
Пиза
Кальяри
1
Адриан Шемпер
ВР
31
Matteo Luppichini
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
35
Фелипе Лойола
ПЗ
19
Самуэль Айлинг
ЛВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
9
Хенрик Мейстер
ЦФ
9
Filip Stojilković
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
15
Хуан Родригес
ЦЗ
18
Отниэль Ратеринк
ПЗ
38
Ivan Sulev
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
40
Roberto Malfitano
ЦП
20
Агустин Альбаррасин
ЛВ
31
Поль Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
1
Адриан Шемпер
ВР
31
Matteo Luppichini
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
35
Фелипе Лойола
ПЗ
19
Самуэль Айлинг
ЛВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
9
Хенрик Мейстер
ЦФ
9
Filip Stojilković
ЦФ
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
15
Хуан Родригес
ЦЗ
18
Отниэль Ратеринк
ПЗ
38
Ivan Sulev
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
40
Roberto Malfitano
ЦП
20
Агустин Альбаррасин
ЛВ
31
Поль Менди
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Пиза - Кальяри
1
1
1
3
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
5
Нарушения
14
16
Офсайды
1
1
Количество передач
226
572
Сейвы
3
3
Точность передач %
69
87
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.47
1.18
xGP (предотвращенные голы)
-0.19
-0.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Пиза» против «Кальяри», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пиза» – «Кальяри»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»