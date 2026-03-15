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  • «Пиза» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

«Пиза» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

15 марта, 15:50
Пиза
15.03.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
3 : 1
Завершен
Кальяри
9' С. Морео (П) 52' А. Караччоло 54' А. Караччоло
67' Л. Паволетти
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Пиза
12
Николас
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
(К) ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
32
Стефано Морео
АП
10
Маттео Трамони
ЛВ
7
Мехди Лери
ПВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
32
Зе Педру
ЦЗ
26
Йерри Мина
(К) ЦЗ
22
Альберто Доссена
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
25
Сулемана
ОП
8
Мишель Адопо
ЦП
10
Джанлука Гаэтано
ЦП
90
Майкл Фолоруншо
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Пиза
1
Адриан Шемпер
ВР
31
Matteo Luppichini
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
35
Фелипе Лойола
ПЗ
8
Мальте Хойхольт
ЦП
14
Эбенезер Акинсанмиро
АП
19
Самуэль Айлинг
ЛВ
15
Idrissa Toure
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
9
Хенрик Мейстер
ЦФ
9
Filip Stojilković
ЦФ
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
15
Хуан Родригес
ЦЗ
18
Отниэль Ратеринк
ПЗ
28
Габриэле Цаппа
ПЗ
38
Ivan Sulev
ЦП
4
Лука Маццителли
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
40
Roberto Malfitano
ЦП
20
Агустин Альбаррасин
ЛВ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
37
Яэль Трепи
ЦФ
31
Поль Менди
ЦФ
4-2-3-1
12
Николас
3
Ангори
4
Караччоло
33
Калабрези
5
Канестрелли
20
Эбишер
6
Марин
10
Трамони
32
Морео
7
Лери
17
Дуросинми
4-1-3-1-1
1
Каприле
26
Мина
22
Доссена
33
Оберт
32
Зе Педру
25
Сулемана
8
Адопо
10
Гаэтано
90
Фолоруншо
2
Палестра
90
Кылыксой
33
Калабрези
39
Альбиоль
39
Альбиоль
33
Калабрези
6
Марин
8
Хойхольт
8
Хойхольт
6
Марин
10
Трамони
14
Акинсанмиро
14
Акинсанмиро
10
Трамони
7
Лери
15
15
7
Лери
26
Мина
28
Цаппа
28
Цаппа
26
Мина
10
Гаэтано
4
Маццителли
4
Маццителли
10
Гаэтано
8
Адопо
30
Паволетти
30
Паволетти
8
Адопо
90
Кылыксой
37
Трепи
37
Трепи
90
Кылыксой
Остались в запасе
Пиза
Кальяри
1
Адриан Шемпер
ВР
31
Matteo Luppichini
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
35
Фелипе Лойола
ПЗ
19
Самуэль Айлинг
ЛВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
9
Хенрик Мейстер
ЦФ
9
Filip Stojilković
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
15
Хуан Родригес
ЦЗ
18
Отниэль Ратеринк
ПЗ
38
Ivan Sulev
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
40
Roberto Malfitano
ЦП
20
Агустин Альбаррасин
ЛВ
31
Поль Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
1
Адриан Шемпер
ВР
31
Matteo Luppichini
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
35
Фелипе Лойола
ПЗ
19
Самуэль Айлинг
ЛВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
9
Хенрик Мейстер
ЦФ
9
Filip Stojilković
ЦФ
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
15
Хуан Родригес
ЦЗ
18
Отниэль Ратеринк
ПЗ
38
Ivan Sulev
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
40
Roberto Malfitano
ЦП
20
Агустин Альбаррасин
ЛВ
31
Поль Менди
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Главный тренер
Фабио Писакане
Пиза
Точно не сыграют
Daniel Denoon
ЦЗ
Лорран Перейра
АП
Симоне Скуффет
ВР
Исак Вурал
ЦП
Хуан Куадрадо
ПП
Калвин Стенгс
ПВ
Кальяри
Точно не сыграют
Рияд Идрисси
ЛЗ
Андреа Белотти
ЦФ
Дженнаро Боррелли
ЦФ
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Маттиа Феличи
ЛВ
Статистика матча Пиза - Кальяри
1
1
1
3
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
5
Нарушения
14
16
Офсайды
1
1
Количество передач
226
572
Сейвы
3
3
Точность передач %
69
87
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.47
1.18
xGP (предотвращенные голы)
-0.19
-0.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Пиза» против «Кальяри», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пиза» – «Кальяри»

«Пиза» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кальяри Пиза
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