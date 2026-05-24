24.05.2026, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
96
Лоренцо Торриани
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
35
Valeri Vladimirov
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
14
Лука Модрич
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
45
Jacopo Sardo
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
25
Cheveyo Mul
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Кальяри
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
13
Альберто Доссена
ЦЗ
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
4
Маттиа Феличи
ЛВ
55
Сулемана
ОП
32
Ivan Sulev
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
41
Alessandro Sabino Russo
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
19
Яэль Трепи
ЦФ
31
Поль Менди
ЦФ
36
Nicola Grandu
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Меньян
33
Бартезаги
46
Габбиа
31
Павлович
23
Томори
30
Яшари
24
Фофана
12
Рабьо
56
Салемакерс
29
Хименес
28
Нкунку
3-2-3-2
1
Каприле
33
Оберт
15
Родригес
2
Зе Педру
4
Цаппа
26
Мина
8
Адопо
70
Гаэтано
14
Дейола
29
Боррелли
94
Эспозито
23
Томори
13
Атекаме
13
Атекаме
23
Томори
30
Яшари
14
Модрич
14
Модрич
30
Яшари
24
Фофана
27
Леау
27
Леау
24
Фофана
29
Хименес
11
Пулишич
11
Пулишич
29
Хименес
28
Нкунку
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
28
Нкунку
15
Родригес
13
Доссена
13
Доссена
15
Родригес
14
Дейола
55
Сулемана
55
Сулемана
14
Дейола
94
Эспозито
4
Феличи
4
Феличи
94
Эспозито
2
Зе Педру
2
Палестра
2
Палестра
2
Зе Педру
29
Боррелли
31
Менди
31
Менди
29
Боррелли
Остались в запасе
Милан
Кальяри
96
Лоренцо Торриани
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
35
Valeri Vladimirov
ЦЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
45
Jacopo Sardo
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
25
Cheveyo Mul
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
32
Ivan Sulev
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
41
Alessandro Sabino Russo
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
19
Яэль Трепи
ЦФ
36
Nicola Grandu
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
35
Valeri Vladimirov
ЦЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
45
Jacopo Sardo
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
25
Cheveyo Mul
ЦФ
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
32
Ivan Sulev
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
41
Alessandro Sabino Russo
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
19
Яэль Трепи
ЦФ
36
Nicola Grandu
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Милан - Кальяри
2
2
Всего ударов по воротам
16
25
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
8
9
Офсайды
3
0
Количество передач
455
487
Сейвы
9
2
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
11
8
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
13
16
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
1.74
2.78
xGP (предотвращенные голы)
0.14
0.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Кальяри», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Кальяри»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»