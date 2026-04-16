17 апреля в рамках 33-го тура итальянской Серии А лидер чемпионата «Интер» на своeм поле примет «Кальяри». Хозяева уверенно возглавляют турнирную таблицу и штампуют победы, а гости находятся в зоне вылета и отчаянно борются за выживание. «Интер» является абсолютным фаворитом.

«Интер»

Нерадзурри выдают фантастический сезон и уверенно лидируют в чемпионате. Команда имеет лучшую атаку (75 голов) и лучшую разницу мячей (+46). В последних 5 играх «Интер» забивает 2.2 гола в среднем, а Лаутаро Мартинес (22 гола) – настоящая машина, которая рвeт любую оборону. Проблема лишь в обороне: 1.6 пропущенных в среднем за последние 5 игр, и команда пропускает в 5 последних матчах. Но дома, против аутсайдера, эта проблема вряд ли станет фатальной. Главный козырь хозяев – личные встречи: 3 победы подряд над «Кальяри» и 23 матча с забитыми голами против этого соперника! Это просто феноменальная статистика.

«Кальяри»

Гости переживают не лучший период и находятся в зоне вылета, отчаянно нуждаясь в очках. Команда пропускает в 5 из 7 последних матчей, а в последних 5 играх забивает всего 0.8 гола в среднем. Себастьяно Эспозито (7 голов) – единственная надежда в атаке. В гостях у «Интера» статистика «Кальяри» катастрофическая: три поражения подряд, и они не забивают «Интеру» уже 3 последних очных матча. Ехать на «Сан-Сиро» за очками будет невероятно сложно.

Факты о командах

«Интер»

Прогноз на матч «Интер» – «Кальяри»

«Интер» на своeм поле против «Кальяри» – это приговор для гостей. Нерадзурри забивают им в 23 матчах подряд! Хозяева будут доминировать, и Лаутаро Мартинес должен увеличить свой бомбардирский счeт. «Кальяри» может надеяться только на чудо, но вряд ли оно случится. «Интер» оформит очередную победу и продолжит свою чемпионскую гонку. Гости могут забить гол престижа, но не более.

