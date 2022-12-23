- 23 декабря 2022
- 21:38 71-летний Раньери возглавил «Кальяри». Он вернулся в клуб спустя 31 год 1
- 1 октября 2022
- 16:38 Черышев забил 2 гола за 2 минуты в игре «Кальяри» – «Венеция» 1
- 7 июля 2022
- 07:44 Фото «Интер» арендовал воспитанника «Милана» Белланову
- 17 июня 2022
- 23:24 «Верона» выкупила четвертого бомбардира Серии А Симеоне 1
- 5 июня 2022
- 16:06 «Ювентус» может купить Джованни Симеоне
- 4 июня 2022
- 10:14 Де Росси – кандидат на пост тренера «Кальяри». У него нет самостоятельного опыта 1
- 23 мая 2022
- 08:30 «Кальяри» вылетел из Серии А, не победив уже вылетевшую «Венецию» 1
- 15 мая 2022
- 23:48 Серия А. «Интер» победил на выезде «Кальяри». Обладатель скудетто определится в последнем туре 1
- 9 апреля 2022
- 23:39 Серия А. Влахович принес «Ювентусу» волевую победу над «Кальяри»
- 20 марта 2022
- 00:35 Серия А. «Милан» минимально обыграл «Кальяри» и укрепил лидерство
- 6 марта 2022
- 09:56 У Иммобиле 20+ голов в трех сезонах Серии А подряд
- 00:42 Серия А. «Лацио» на выезде разгромил «Кальяри» 1
- 21 февраля 2022
- 22:57 Серия А. «Наполи» едва не проиграл «Кальяри» и упустил шанс выйти на второе место 1
- 12 февраля 2022
- 08:57 «Ювентус» в январе отклонил предложение клуба РПЛ об аренде Жорже (Николо Скира)
- 6 февраля 2022
- 17:37 Гасперини назвал отвратительной игру «Аталанты» в матче с «Кальяри» 1
- 16:43 Серия А. «Аталанта» без Миранчука проиграла дома «Кальяри» 1
- 5 февраля 2022
- 21:05 Миранчук не сыграет с «Кальяри» из-за травмы 2
- 23 января 2022
- 16:31 Серия А. «Фиорентина» в меньшинстве сыграла вничью с «Кальяри», Кокорин остался в запасе
- 13 января 2022
- 09:33 Фото 35-летний Годин перешел из «Кальяри» в «Атлетико Минейро»
- 8 января 2022
- 18:53 Годин подпишет контракт с чемпионом Бразилии «Атлетико Минейро» по схеме «1+1» (Фабрицио Романо)
- 7 января 2022
- 08:19 Годин на днях расторгнет контракт с «Кальяри». Его хочет подписать «Атлетико Минейро»