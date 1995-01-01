Статистика по турнирам:

Италия. Серия А (2021-2022) Италия. Серия А (2020-2021) Италия. Серия А (2019-2020) Италия. Серия А (2018-2019) Италия. Серия А (2017-2018) Италия. Серия А (2016-2017) Италия. Серия А (2014-2015) Италия. Серия А (2013-2014) Италия. Серия А (2012-2013) Италия. Серия А (2011-2012) Италия. Серия А (2010-2011) Италия. Серия А (2009-2010) Италия. Серия А (2008-2009) Италия. Серия А (2007-2008)