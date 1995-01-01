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    Кальяри - состав

    Город Кальяри
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт www.cagliaricalcio.net/
    Стадион Сардиния Арена
    Тренер Вальтер Маццарри
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    31 Радунович Борис Сербия Вра 26 3 0 0 0 1 € 0.6 млн.
    23 Чеппителли Лука Италия Защ 33 24 1 0 3 0 -
    25 Цаппа Габриэле Италия Защ 23 23 0 0 2 1 € 2.5 млн.
    15 Альтаре Джорджио Италия Защ 24 19 1 0 5 0 € 1.7 млн.
    3 Гольданига Эдоардо Италия Защ 29 11 0 0 3 0 € 0.8 млн.
    33 Оберт Адам Словакия Защ 20 4 0 0 0 0 € 1.4 млн.
    14 Дейола Алессандро Италия Пол 27 32 4 1 5 0 € 1.8 млн.
    20 Перейро Гастон Уругвай Пол 27 28 4 2 1 0 € 2 млн.
    15 Нандес Найтан Уругвай Пол 27 20 0 2 3 0 € 6.5 млн.
    16 Строотман Кевин Нидерланды Пол 33 10 0 0 4 0 € 1.3 млн.
    30 Рог Марко Хорватия Пол 27 7 0 1 0 0 € 4 млн.
    21 Олива Кристиан Уругвай Пол 26 3 0 0 0 0 € 2 млн.
    24 Фараго Паоло Италия Пол 30 1 0 0 0 0 € 0.9 млн.
    30 Паволетти Леонардо Италия Нап 34 32 5 1 9 0 € 1.2 млн.
    17 Фариас Диего Бразилия Нап 32 4 0 0 0 0 € 2.5 млн.
    37 Гальяно Лука Италия Нап 22 1 0 0 0 0 € 0.25 млн.
    32 Сетер Дамир Колумбия Нап 25 1 0 0 0 0 € 0.5 млн.
    16 Арести Симоне Италия Вра 36 - - - - - -
    27 Баррека Антонио Италия Защ 27 - - - - - -
    35 Ладинетти Риккардо Италия Пол 22 - - - - - -
    25 Фалько Филиппо Италия Нап 31 - - - - - -
    48 Карбони Франко Аргентина Нап 19 - - - - - -
    Всего игроков: 22, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 8, нападающих: 6
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