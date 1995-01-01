Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|31
|Радунович Борис
|Вра
|26
|3
|0
|0
|0
|1
|€ 0.6 млн.
|23
|Чеппителли Лука
|Защ
|33
|24
|1
|0
|3
|0
|-
|25
|Цаппа Габриэле
|Защ
|23
|23
|0
|0
|2
|1
|€ 2.5 млн.
|15
|Альтаре Джорджио
|Защ
|24
|19
|1
|0
|5
|0
|€ 1.7 млн.
|3
|Гольданига Эдоардо
|Защ
|29
|11
|0
|0
|3
|0
|€ 0.8 млн.
|33
|Оберт Адам
|Защ
|20
|4
|0
|0
|0
|0
|€ 1.4 млн.
|14
|Дейола Алессандро
|Пол
|27
|32
|4
|1
|5
|0
|€ 1.8 млн.
|20
|Перейро Гастон
|Пол
|27
|28
|4
|2
|1
|0
|€ 2 млн.
|15
|Нандес Найтан
|Пол
|27
|20
|0
|2
|3
|0
|€ 6.5 млн.
|16
|Строотман Кевин
|Пол
|33
|10
|0
|0
|4
|0
|€ 1.3 млн.
|30
|Рог Марко
|Пол
|27
|7
|0
|1
|0
|0
|€ 4 млн.
|21
|Олива Кристиан
|Пол
|26
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 2 млн.
|24
|Фараго Паоло
|Пол
|30
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.9 млн.
|30
|Паволетти Леонардо
|Нап
|34
|32
|5
|1
|9
|0
|€ 1.2 млн.
|17
|Фариас Диего
|Нап
|32
|4
|0
|0
|0
|0
|€ 2.5 млн.
|37
|Гальяно Лука
|Нап
|22
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.25 млн.
|32
|Сетер Дамир
|Нап
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.5 млн.
|16
|Арести Симоне
|Вра
|36
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|Баррека Антонио
|Защ
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|35
|Ладинетти Риккардо
|Пол
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|Фалько Филиппо
|Нап
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|48
|Карбони Франко
|Нап
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 22, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 8, нападающих: 6