Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Милан
|38
|26
|8
|4
|69:31
|+38
|86
|2.
|Интер
|38
|25
|9
|4
|84:32
|+52
|84
|3.
|Наполи
|38
|24
|7
|7
|74:31
|+43
|79
|4.
|Ювентус
|38
|20
|10
|8
|57:37
|+20
|70
|5.
|Лацио
|38
|18
|10
|10
|77:58
|+19
|64
|6.
|Рома
|38
|18
|9
|11
|59:43
|+16
|63
|7.
|Фиорентина
|38
|19
|5
|14
|59:51
|+8
|62
|8.
|Аталанта
|38
|16
|11
|11
|65:48
|+17
|59
|9.
|Верона
|38
|14
|11
|13
|65:59
|+6
|53
|10.
|Торино
|38
|13
|11
|14
|46:41
|+5
|50
|11.
|Сассуоло
|38
|13
|11
|14
|64:66
|-2
|50
|12.
|Удинезе
|38
|11
|14
|13
|61:58
|+3
|47
|13.
|Болонья
|38
|12
|10
|16
|44:55
|-11
|46
|14.
|Эмполи
|38
|10
|11
|17
|50:70
|-20
|41
|15.
|Сампдория
|38
|10
|6
|22
|46:63
|-17
|36
|16.
|Специя
|38
|10
|6
|22
|41:71
|-30
|36
|17.
|Салернитана
|38
|7
|10
|21
|33:78
|-45
|31
|18.
|Кальяри
|38
|6
|12
|20
|34:68
|-34
|30
|19.
|Дженоа
|38
|4
|16
|18
|27:60
|-33
|28
|20.
|Венеция
|38
|6
|9
|23
|34:69
|-35
|27
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интер
|19
|14
|3
|2
|48:16
|+32
|45
|2.
|Фиорентина
|19
|13
|2
|4
|38:20
|+18
|41
|3.
|Милан
|19
|12
|4
|3
|28:12
|+16
|40
|4.
|Наполи
|19
|11
|3
|5
|37:16
|+21
|36
|5.
|Лацио
|19
|10
|6
|3
|42:25
|+17
|36
|6.
|Рома
|19
|10
|6
|3
|26:16
|+10
|36
|7.
|Ювентус
|19
|10
|5
|4
|25:14
|+11
|35
|8.
|Верона
|19
|9
|3
|7
|34:25
|+9
|30
|9.
|Торино
|19
|8
|5
|6
|29:21
|+8
|29
|10.
|Болонья
|19
|8
|4
|7
|25:24
|+1
|28
|11.
|Удинезе
|19
|6
|7
|6
|31:29
|+2
|25
|12.
|Сассуоло
|19
|6
|6
|7
|27:30
|-3
|24
|13.
|Сампдория
|19
|6
|3
|10
|29:32
|-3
|21
|14.
|Аталанта
|19
|4
|8
|7
|31:29
|+2
|20
|15.
|Специя
|19
|5
|3
|11
|21:30
|-9
|18
|16.
|Эмполи
|19
|4
|5
|10
|28:44
|-16
|17
|17.
|Дженоа
|19
|3
|8
|8
|14:25
|-11
|17
|18.
|Кальяри
|19
|3
|6
|10
|20:33
|-13
|15
|19.
|Салернитана
|19
|3
|6
|10
|17:39
|-22
|15
|20.
|Венеция
|19
|3
|5
|11
|21:38
|-17
|14
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Милан
|19
|14
|4
|1
|41:19
|+22
|46
|2.
|Наполи
|19
|13
|4
|2
|37:15
|+22
|43
|3.
|Аталанта
|19
|12
|3
|4
|34:19
|+15
|39
|4.
|Интер
|19
|11
|6
|2
|36:16
|+20
|39
|5.
|Ювентус
|19
|10
|5
|4
|32:23
|+9
|35
|6.
|Лацио
|19
|8
|4
|7
|35:33
|+2
|28
|7.
|Рома
|19
|8
|3
|8
|33:27
|+6
|27
|8.
|Сассуоло
|19
|7
|5
|7
|37:36
|+1
|26
|9.
|Эмполи
|19
|6
|6
|7
|22:26
|-4
|24
|10.
|Верона
|19
|5
|8
|6
|31:34
|-3
|23
|11.
|Удинезе
|19
|5
|7
|7
|30:29
|+1
|22
|12.
|Фиорентина
|19
|6
|3
|10
|21:31
|-10
|21
|13.
|Торино
|19
|5
|6
|8
|17:20
|-3
|21
|14.
|Специя
|19
|5
|3
|11
|20:41
|-21
|18
|15.
|Болонья
|19
|4
|6
|9
|19:31
|-12
|18
|16.
|Салернитана
|19
|4
|4
|11
|16:39
|-23
|16
|17.
|Сампдория
|19
|4
|3
|12
|17:31
|-14
|15
|18.
|Кальяри
|19
|3
|6
|10
|14:35
|-21
|15
|19.
|Венеция
|19
|3
|4
|12
|13:31
|-18
|13
|20.
|Дженоа
|19
|1
|8
|10
|13:35
|-22
|11