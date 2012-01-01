Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кальяри - таблица

    Город Кальяри
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт www.cagliaricalcio.net/
    Стадион Сардиния Арена
    Тренер Вальтер Маццарри
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
    2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
    3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
    4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
    5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
    6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
    7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
    8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
    9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
    10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
    11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
    12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
    13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
    14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
    15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
    16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
    17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
    18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
    19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
    20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Интер 19 14 3 2 48:16 +32 45
    2. Фиорентина 19 13 2 4 38:20 +18 41
    3. Милан 19 12 4 3 28:12 +16 40
    4. Наполи 19 11 3 5 37:16 +21 36
    5. Лацио 19 10 6 3 42:25 +17 36
    6. Рома 19 10 6 3 26:16 +10 36
    7. Ювентус 19 10 5 4 25:14 +11 35
    8. Верона 19 9 3 7 34:25 +9 30
    9. Торино 19 8 5 6 29:21 +8 29
    10. Болонья 19 8 4 7 25:24 +1 28
    11. Удинезе 19 6 7 6 31:29 +2 25
    12. Сассуоло 19 6 6 7 27:30 -3 24
    13. Сампдория 19 6 3 10 29:32 -3 21
    14. Аталанта 19 4 8 7 31:29 +2 20
    15. Специя 19 5 3 11 21:30 -9 18
    16. Эмполи 19 4 5 10 28:44 -16 17
    17. Дженоа 19 3 8 8 14:25 -11 17
    18. Кальяри 19 3 6 10 20:33 -13 15
    19. Салернитана 19 3 6 10 17:39 -22 15
    20. Венеция 19 3 5 11 21:38 -17 14
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Милан 19 14 4 1 41:19 +22 46
    2. Наполи 19 13 4 2 37:15 +22 43
    3. Аталанта 19 12 3 4 34:19 +15 39
    4. Интер 19 11 6 2 36:16 +20 39
    5. Ювентус 19 10 5 4 32:23 +9 35
    6. Лацио 19 8 4 7 35:33 +2 28
    7. Рома 19 8 3 8 33:27 +6 27
    8. Сассуоло 19 7 5 7 37:36 +1 26
    9. Эмполи 19 6 6 7 22:26 -4 24
    10. Верона 19 5 8 6 31:34 -3 23
    11. Удинезе 19 5 7 7 30:29 +1 22
    12. Фиорентина 19 6 3 10 21:31 -10 21
    13. Торино 19 5 6 8 17:20 -3 21
    14. Специя 19 5 3 11 20:41 -21 18
    15. Болонья 19 4 6 9 19:31 -12 18
    16. Салернитана 19 4 4 11 16:39 -23 16
    17. Сампдория 19 4 3 12 17:31 -14 15
    18. Кальяри 19 3 6 10 14:35 -21 15
    19. Венеция 19 3 4 12 13:31 -18 13
    20. Дженоа 19 1 8 10 13:35 -22 11
    • Читайте нас: 
    11